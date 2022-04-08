Арестович оскандалился из-за слов о Залужном: что он сказал

Слова Арестовича наделали шума в сети

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович возмутился тем, что многие украинцы восхищаются главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и при этом игнорируют тот факт, что Вооруженными силами и Территориальной обороной руководит верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

Об этом он написал в комментариях к своему посту в Фейсбук.

"Слишком многие изображают девственниц, "ах, Залужный, ах, ВСУ", делая вид, что не существует Верховного Главнокомандующего, без прямого распоряжения которого ни Залужный, ни ВСУ не могут провести ни одной операции", — написал он.

Арестович также добавил, что Зеленский руководит боевыми действиями, а также раскритиковал комментаторов за то, что те готовы приписать все успехи ВСУ, а все неудачи Офису президента.

Девушка, которую раскритиковал Арестович, Алина Сухомлин отреагировала на то, что слова советника главы ОПУ начали распространяться в СМИ и добавила, что не умаляет роли президента.

"Тут задействованы все и не надо грязи", — написала она.

Свое мнение о том, кто важнее, высказал и сооснователь партии "Демократическая сокыра" Виктор Трегубов.

Как сообщалось ранее, Арестович озвучил дальнейшие планы россии относительно боевых действий в Украине. Так по его словам, сейчас оккупанты перебрасывают войска на Восток Украины, чтобы попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.