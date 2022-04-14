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росія знову заявила про "обстріл Україною" своєї території

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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У рф повідомляють про обстріл Брянська Новина оновлена 14 квітня 2022, 13:54
У рф повідомляють про обстріл Брянська

У росії видали чергову брехню про нібито "обстріл української" її території. У прикордонному управлінні ФСБ заявили про обстріл прикордонного пункту на території Брянська.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Обстріл нібито стався біля селища Климово у Брянській області. РосЗМІ також повідомляють, що при обстрілі нібито було пошкоджено два автомобілі, які належали біженцям, але ніхто не постраждав.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в рф заявили, що причиною пожежі на нафтобазі в Білгороді став авіаудар з двох вертольотів збройних сил України. Пізніше в росії порушили справу проти ЗСУ. В Україні усі подібні звинувачення заперечують.

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