росія знову заявила про "обстріл Україною" своєї території

У росії видали чергову брехню про нібито "обстріл української" її території. У прикордонному управлінні ФСБ заявили про обстріл прикордонного пункту на території Брянська.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Обстріл нібито стався біля селища Климово у Брянській області. РосЗМІ також повідомляють, що при обстрілі нібито було пошкоджено два автомобілі, які належали біженцям, але ніхто не постраждав.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в рф заявили, що причиною пожежі на нафтобазі в Білгороді став авіаудар з двох вертольотів збройних сил України. Пізніше в росії порушили справу проти ЗСУ. В Україні усі подібні звинувачення заперечують.