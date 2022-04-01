Данілов потролив росіян на фоні вибухів у Білгороді

Причетність України до вибухів голова РНБО ніяк не прокоментував

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ситуацію з вибухами у Білгороді й жорстко пожартував над російською владою.

Так, у п'ятницю, 1 квітня, в ефірі телемарафону Данілов назвав ту територію Білгородською народною республікою (з натяком на те, що росія наробила на території українського Донбасу).

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При цьому голова РНБО відмовився коментувати, хто стоїть за цими подіями, але додав, що таке може бути на всій території росії.

"Подія у них (в Росії — ред.) вранці — вибух на нафтобазі. Вони кажуть, що ми це зробили. Це не відповідає дійсності. Ми це не коментуємо. Вони повинні розуміти, що це може бути на всій території РФ", — сказав Данілов.

Секретар РНБО також відповів прессекретарю російського диктатора Дмитру Пєскову, який заявив, що вибух на нафтобазі у Білгороді "не сприяє" переговорам України та Росії.

"Це не сприяє переговорам, а чи сприяє переговорам убивство наших дітей?" — запитав Данілов.

Нагадаємо, що пожежа у російському Білгороді спалахнула 1-го квітня. В мережу дуже оперативно потрапило відео того, як почалася сама пожежа, але на кадрах складно розібрати що саме сталося і чи було це якоюсь атакою. Після цього мешканці Білгорода почали масово тікати із міста, а російська влада звинуватила у всьому українців, хоча доказів цього немає жодних.

У Міноборони з цього приводу зазначили, що росіяни не вперше звинувачують у своїх бідах Україну, але спростовувати чи доводити причетність до ситуації у Білгороді принципово відмовилися.