Росіяни масово біжать із Білгорода після вибухів на складах та пожежі на нафтобазі — на заправках черги (відео)

На кадрах видно, як на одній із білгородських заправок утворилася велика черга з автомобілів

Після того, як вранці 1-го квітня в російському Білгороді на кордоні з Україною спалахнула пожежа на нафтобазі, місцеві жителі стали масово тікати з міста. Внаслідок цього на міських заправках утворилися величезні черги.

Відповідне відео опублікував у своєму телеграмі блогер з ніком Фашик Донецький.

На кадрах видно, як на одній із білгородських заправок утворилася велика черга з автомобілів. У тягучці стоять десятки машин.

"Алло! А куди всі з Білгорода уй***ють?! Жодної довіри до другої армії світу", — підписав ролик блогер.

У коментарях українці вже сміються з боягузтву росіян. Так, деякі припустили, що жителі росії так сильно поспішають до Чорнобаївки. Інші порадили росіянам їхніми словами не панікувати, "бо це все просто політика, а вони прості люди".

Журналістам InformNapalm вже навіть вдалося поспілкуватися з одним із таких, хто їхав. Хлопець розповів, що прокинувся вранці від галасу, вібрацій та криків матері. За його словами, його мати одразу впала в істерику. Вони миттєво зібрали речі та вирішили поїхати до родичів.

Зазначимо, що, за повідомленнями російських чиновників, удар по нафтобазі в Білгороді нібито завдали гелікоптери ЗСУ, проте Генштаб ЗСУ цю інформацію не підтверджує.

Як повідомляв "Телеграф", рано-вранці 1-го квітня біля кордону з Україною в російському Білгороді спалахнула нафтобаза. Пізніше в мережі з’явилося відео початку пожежі у Білгороді.