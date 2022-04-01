Данилов потролил россиян на фоне взрывов в Белгороде

Причастность Украины к взрывам глава СНБО никак не прокомментировал

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ситуацию со взрывами в Белгороде и жестко пошутил над российскими властями.

Так, в пятницу, 1 апреля, в эфире телемарафона Данилов назвал ту территорию Белгородской народной республикой (с намеком на то, что россия наделала на территории украинского Донбасса).

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При этом глава СНБО отказался комментировать, кто стоит за этими событиями, но добавил, что это может быть на всей территории россии.

"Событие у них (в России — ред.) утром — взрыв на нефтебазе. Они говорят, что мы это сделали. Это не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть на всей территории РФ", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также ответил пресс-секретарю российского диктатора Дмитрию Пескову, который заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде "не способствует" переговорам Украины и России.

"Это не способствует переговорам, а способствует ли переговорам убийство наших детей?" – спросил Данилов.

Напомним, что пожар в российском Белгороде вспыхнул 1 апреля. В сеть очень оперативно попало видео того, как начался сам пожар, но на кадрах сложно разобрать, что именно произошло и было ли это какой-то атакой. После этого жители Белгорода начали массово бежать из города, а российские власти обвинили во всем украинцев, хотя доказательств этого нет.

В Минобороны на этот счет отметили, что россияне не впервые обвиняют в своих бедах Украину, но опровергать или доводить причастность к ситуации в Белгороде принципиально отказались.