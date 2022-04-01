В Минобороны Украины наконец-то прокомментировали историю с Белгородом

Спикер ведомства информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Украина 37-й день противостоит российским войскам, но это вовсе не означает, что наша страна должна нести ответственность за все просчеты и катастрофы на территории россии.

Как передает "Интерфакс", таким образом спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык прокомментировал пожар на российской нефтебазе в Белгороде.

Читайте также: Категория Украина У путина отреагировали на пожар в Белгороде В Кремле заявляют, что пожар на нефтебазе может стать угрозой для проведения переговоров россия-Украина

Почему России не выиграть войну против Украины?

Спикер оборонного ведомства заявил, что он не будет ни опровергать, ни подтверждать причастность Украины к пожару на нефтебазе.

"Я хочу отметить, что на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и происходящие на территории РФ. Мы не впервые видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", — заявил Мотузянык на брифинге в пятницу, 1 апреля.

Напомним, что пожар в российском Белгороде вспыхнул 1 апреля. В сеть очень оперативно попало видео того, как начался сам пожар, но на кадрах сложно разобрать что именно произошло и было ли это какой-то атакой.

Пока российские пропагандисты со всех экранов заявляют о недопустимости таких действий, украинские интернет-пользователи в комментариях пишут их любимые тезисы россиян об "ихтамнет" и "вы сами на себя напали".

Добавим, что жители Белгорода начали массово бежать из города после пожара на нефтебазе. И это при том, что вероятная атака Украины на нефтебазу ничем не подтверждена российскими властями.