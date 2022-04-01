В Минобороны Украины наконец-то прокомментировали историю с Белгородом
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Спикер ведомства информацию не подтвердил, но и не опроверг.
Украина 37-й день противостоит российским войскам, но это вовсе не означает, что наша страна должна нести ответственность за все просчеты и катастрофы на территории россии.
Как передает "Интерфакс", таким образом спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык прокомментировал пожар на российской нефтебазе в Белгороде.
Почему России не выиграть войну против Украины?
Спикер оборонного ведомства заявил, что он не будет ни опровергать, ни подтверждать причастность Украины к пожару на нефтебазе.
"Я хочу отметить, что на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и происходящие на территории РФ. Мы не впервые видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", — заявил Мотузянык на брифинге в пятницу, 1 апреля.
Напомним, что пожар в российском Белгороде вспыхнул 1 апреля. В сеть очень оперативно попало видео того, как начался сам пожар, но на кадрах сложно разобрать что именно произошло и было ли это какой-то атакой.
Пока российские пропагандисты со всех экранов заявляют о недопустимости таких действий, украинские интернет-пользователи в комментариях пишут их любимые тезисы россиян об "ихтамнет" и "вы сами на себя напали".
Добавим, что жители Белгорода начали массово бежать из города после пожара на нефтебазе. И это при том, что вероятная атака Украины на нефтебазу ничем не подтверждена российскими властями.
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