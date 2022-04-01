У Міноборони України нарешті прокоментували історію із Білгородом

Спікер відомства інформацію не підтвердив, але і не спростував.

Україна 37-й день поспіль протистоїть російським військам, але це зовсім не означає, що наша країна має нести відповідальність за всі прорахунки та катастрофи на території росії.

Як передає "Інтерфакс", таким чином спікер Міноборони України Олександр Мотузяник прокоментував пожежу на російській нафтобазі у Білгороді.

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Чому росії не виграти війну проти України?

Спікер оборонного відомства заявив, що він не буде ні спростовувати, ні підтверджувати причетність України до пожежі на нафтобазі.

"Я хочу наголосити, що станом на сьогодні Українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття озброєної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки й за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ. Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", — заявив Мотузяник на брифінгу у п'ятницю, 1 квітня.

Нагадаємо, що пожежа у російському Білгороді спалахнула 1-го квітня. В мережу дуже оперативно потрапило відео того, як почалася сама пожежа, але на кадрах складно розібрати що саме сталося і чи було це якоюсь атакою.

Поки російські пропагандисти з усіх екранів заявляють про неприпустимість таких дій, українські інтернет-користувачі у коментарях пишуть їх улюблені тези росіян про "іхтамнєт" і "ви самі на себе напали".

Додамо, що мешканці Білгорода почали масово тікати із міста після пожежі на нафтобазі. І це при тому, що ймовірна атака України на нафтобазу нічим не підтверджена російською владою.