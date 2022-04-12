Війна – день 48: війська росії здійснили хімічну атаку в Маріуполі та бомблять міста, а у світі чекають дефолту рф

Оперативно про головне за день

Україна захищається від російської навали вже 48-й день. Міста України щодня зазнають масованих російських обстрілів та бомбардувань, гинуть мирні українці. Захисники Маріуполя заявили, що росіяни застосували проти них невідому отруйну речовину . Тим часом на звільнених від росіян територіях продовжуються розбори руїн, розкриваються нові і нові злочини окупантів. Проте все це не залишається безкарним: українські військові в запеклих боях завдають істотної шкоди живій силі та техніці супротивника, а країни Заходу та окремі приватні компанії продовжують вводити свої санкції проти України, а також готуватися до позбавлення шляху на головне джерело доходів — імпорт нафти.

У цій текстовій трансляції Телеграф повідомляє про найважливіші події, що відбуваються в Україні 11 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що за 11 квітня знищено сім повітряних цілей російських окупантів:

один літак;

два вертольоти;

чотири безпілотні літальні апарати.

Крім цього, ударні групи штурмовиків Су-25 і бомбардувальників Су-24м на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупантів.

ЗСУ за минулий день на Донецькому та Луганському напрямках відбили 6 ворожих атак. "Українські захисники знищили 4 танки, 5 одиниць броньованої та 26 одиниць автомобільної техніки, 8 артилерійських систем противника", – йдеться у повідомленні.

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00:00 Президент України Володимир Зеленський у своєму щовечірньому відеозверненні заявив, що українська сторона серйозно розглядає заяви окупантів щодо можливого застосування хімічної зброї проти України.

Він також уперше заявив, що ЗСУ могли б деблокувати обложений росіянами Маріуполь, якби отримали достатньо зброї.

Крім цього, Зеленський заявив, що мінування російськими військами української території є свідомим військовим злочином.

Лідер "Азовського Руху" Андрій Білецький повідомив подробиці хімічної атаки росіян у Маріуполі. За його словами, отруйна речовина була застосована на "Азовсталі", де тримають оборону українські захисники. В результаті нападу троє людей мають яскраво виражені ознаки отруєння, їх стан стабільний.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що інформація про застосування хімічної зброї в Маріуполі перевіряється.

Нагадаємо, що події російсько-української війни за 9 квітня описані у матеріалі: "Війна – день 45: росія цинічно вбиває мирне населення та наступає на Донбасі".

Про те, що відбувалося в Україні 10 квітня, читайте у матеріалі: "Війна – день 46: росіяни штурмують схід та південь України, стягують резерви на "битву за Донбас" .

А з найважливішими для України подіями в країні та світі в ракурсі війни за 11 квітня можна докладно ознайомитися у нашій статті: "Війна – день 47: росіяни перекидають сили на Харків та Дніпро, а Україна посилює армію новою зброєю".