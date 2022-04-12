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путін видав чергову серію брехні про війну та Україну

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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путін продовжує брехати світові Новина оновлена 12 квітня 2022, 12:25
путін продовжує брехати світові

За його словами, "росія не мала іншого вибору", окрім як розпочати "спецоперацію"

Президент росії володимир путін знову видав чергову порцію брехні про війну в Україні. Російський кривавий диктатор настільки відірвався від реальності, що назвав мету проведення так званої "спецоперації" в Україні "шляхетними".

Про це він заявив під час останнього звернення до росіян, повідомляють російські ЗМІ.

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Отже, за його словами, "росія не мала іншого вибору", окрім як розпочати "спецоперацію" через нібито "неонацизм, що розрісся в Україні". Також він заявив, що так звана "спецоперація" в Україні продовжуватиметься, доки не буде досягнуто "поставленої мети".

"Немає жодних сумнівів, що збройні сили досягнуть поставлених цілей. Цілі абсолютно зрозумілі, вони благородні. Мета головна — допомога людям на Донеччині, народу Донбасу, який ми визнали, змушені були це зробити, тому що київська влада, підштовхувана Заходом, відмовилася виконувати Мінську. угоди, націлені на мирне вирішення проблем Донбасу", — видав путін.

При цьому російський президент заявив, що рф "не збирається ізолюватися" від решти світу.

"Ми не збираємося ізолюватися. Жорстко ізолювати у сучасному світі взагалі неможливо нікого, таку величезну країну, як Росія, так точно неможливо. Тому ми працюватимемо з тими нашими партнерами, які хочуть взаємодіяти", — сказав він.

У мережі на чергову брехню путіна відреагували моментально, зазначивши, що путін, очевидно, збожеволів.

Зазначимо, що заяви путіна про "шляхетні" цілі війни звучать особливо шалено на тлі інформації про згвалтування немовляти російським окупантом та масові згвалтування українських жінок.

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#Путін #Війна
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