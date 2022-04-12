Масові зґвалтування у Бучі: західні ЗМІ вражені розповіддю Денисової

Багато зовсім юних дівчат тепер чекають дітей від загарбників

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла іноземним журналістам, на які звірства російські військові пішли у Київській області, зокрема, у Бучі.

Про це вона висловилася для BBC і The New York Times.

За словами правозахисниці, в одному з підвалів Бучі росіяни тримали одразу близько 25-ти дівчат віком 14-24 роки, яких регулярно ґвалтували, — тепер дев’ять із них чекають на дітей.

Правду про війну в Україні читайте на нашому каналі

"Російські солдати сказали їм, що вони будуть ґвалтувати їх стільки, що вони більше не захочуть сексуальних контактів з жодним чоловіком, щоб завадити їм мати українських дітей", — розповіла омбудсмен.

Крім того, в ході репортажу 50-річна мешканка передмістя столиці на ім'я Ганна розповіла, як її ґвалтував кадировець, тоді як її власного чоловіка розстріляли за спроби захистити кохану.

"Наказав: "Роздягайся, або я тебе пристрелю". Він продовжував погрожувати вбити мене, якщо я не зроблю так, як він сказав, — розповідала постраждала. — Поки він мене ґвалтував, увійшли ще четверо солдатів. Я думала, що мені кінець".

Нагадаємо, що Буча, Ірпінь, Бородянка та деякі інші населені пункти кілька тижнів були під окупацією російських військових, і за цей час багато українців зазнали звірств з їхнього боку.

Як повідомляв "Телеграф", у Бучі кадировці могли посеред вулиці розстріляти батьків на очах у дітей.

У той час як неподалік Макарова під Києвом знайшли автомобіль із убитими жінками та дітьми, — їх розстріляли з БМП при спробі евакуації.