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Розстріл жінок та дітей з БМП під Києвом вразив українців: навіть звірі так не роблять

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Ціла сім’я намагалася врятуватися від окупантів, але їх цинічно розстріляли. Новина оновлена 12 квітня 2022, 10:24
Ціла сім’я намагалася врятуватися від окупантів, але їх цинічно розстріляли.

Транспортний засіб просто зрешетували

Неподалік звільненого Макарова Київської області виявили автомобіль із розстріляними мирними жителями — їх жорстоко вбили російські військові, коли ті намагалися врятуватися з тимчасово захопленого регіону.

Фото з місця подій 12 квітня опублікував начальник місцевої поліції Андрій Нєбітов.

Зазначається, що автомобіль їхав під білими прапорами та з написами "діти", щоб показати загарбникам, що люди в салоні не становлять жодної загрози, але це не зупинило росіян.

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Окупанти розстріляли автомобіль у селі Гавронщина ще в середині березня, там його і знайшли українські поліцейські під час зачистки території вже у квітні, після виходу росіян з області.

Село Гавронщина на карті (зеленим виділено території, звільнені від окупації)
Село Гавронщина на карті (зеленим виділено території, звільнені від окупації)

Дві жінки, бабуся, 14-річний підліток та 2-річний хлопчик загинули, водія було тяжко поранено.

Таблички "діти" та білий прапор не зупинили росіян
Таблички "діти" та білий прапор не зупинили росіян
В автомобілі всюди діри від куль
В автомобілі всюди діри від куль
Російські військові розстріляли авто з дітьми під Києвом
Російські військові розстріляли авто з дітьми під Києвом

"Ось така вона спецоперація", — прокоментував інцидент Нєбітов.

Варто зауважити, що подія дуже вразила інших українців.

"Навіть звірі не вбивають заради розваги, а ці потвори нікого не жажіли. Як вони живуть у світі?", "Щоб вони здохли", "Та що ж ви творите, потвори", — серед іншого пишуть в мережі.

Як повідомляв "Телеграф", у березні в тій же області під Макаровим було розстріляно багато авто, зокрема, знаходили вбитих людей похилого віку.

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#Макаров
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