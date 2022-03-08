Російський БМП розстріляв цивільне авто під Києвом: з'явилося моторошне відео
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Росіяни вбивають всіх, хто потрапляє на очі
Йде вже 13 день, як російські війська повномасштабно напали на українську державу, і продовжують вбивати мирне населення під виглядом так званої "військової операції" по визволенню України від нацистів та бандерівців.
Так, неподалік селища Макарів, що в Київській області, російські окупанти розстріляли ще один автомобіль, в якому знаходились мирні жителі. Вказану інформацію та відеопідтвердження було оприлюднено у вівторок, 8 березня, у Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Пізніше в мережі з'явилося ще одне відео із наслідками бомбардування вищевказаного транспортного засобу, в салоні якого знаходилася літня пара: чоловік-пенсіонер та, скоріше за все, його дружина. На жаль, після потужного пострілу бойової техніки, пара не вижила.
З етичних міркувань ми не можемо розмістити ці кадри на сайті. За бажанням їх можна переглянути у Telegram-каналі "Black" за ЦИМ посиланням.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Запорізькій області окупанти обстріляли автомобіль "Укрпошти", а після переїхали його танком. Згідно з попередніми відомостями, цю розправу над мирними жителями могли вчинити кадирівці.
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