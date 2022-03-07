Обстріляли і переїхали танком: у Запорізькій області окупанти вбили працівників "Укрпошти"

Працівники пошти, які намагалися розшукати колег, говорять, що звірство вчинили кадирівці

У Запорізькій області російські окупанти влаштували чергову розправу над цивільним населенням — були жорстоко вбиті двоє працівників "Укрпошти", які сумлінно виконували свої обов'язки навіть у часи війни.

Інформацію про це надали у Запорізькій військовій обладміністрації.

Загарбники напали на автомобіль поміж селами Новоселівка та Єгорівка. Коли присутні в машині поштарі вирішили поступитися дорогою, проти них відкрили прицільний вогонь. Зрештою окупанти ще й переїхали автомобіль, аби переконатися, щоб ніхто не виживе.

На жаль, обоє цивільних — чоловік та жінка — від отриманих травм померли на місці.

Загиблі працівники "Укрпошти"

Наразі евакуація їхніх тіл неможлива. Як говорять їхні колеги, котрі виїхали на розшук зниклого авто, в районі постійно курсують танки противника. При цьому вони переконують: військова техніка здебільшого належить кадирівцям.

Зазначимо, що загиблі працівники пошти розвозили пошту та пенсії людям в Оріхові, Омельнику, Єгорівці та Новоселівці.

Нагадаємо, що російська армія постійно веде прицільний вогонь про мирному населенню та житлових кварталах. У результаті обстрілів в Україні загинуло вже понад 350 цивільних і більше 700 отримали поранення.