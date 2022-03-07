Рус

Обстріляли і переїхали танком: у Запорізькій області окупанти вбили працівників "Укрпошти"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21
Люди загинули на місці Новина оновлена 07 березня 2022, 10:39
Люди загинули на місці

Працівники пошти, які намагалися розшукати колег, говорять, що звірство вчинили кадирівці

У Запорізькій області російські окупанти влаштували чергову розправу над цивільним населенням — були жорстоко вбиті двоє працівників "Укрпошти", які сумлінно виконували свої обов'язки навіть у часи війни.

Інформацію про це надали у Запорізькій військовій обладміністрації.

Загарбники напали на автомобіль поміж селами Новоселівка та Єгорівка. Коли присутні в машині поштарі вирішили поступитися дорогою, проти них відкрили прицільний вогонь. Зрештою окупанти ще й переїхали автомобіль, аби переконатися, щоб ніхто не виживе.

На жаль, обоє цивільних — чоловік та жінка — від отриманих травм померли на місці.

Загиблі працівники "Укрпошти"
Загиблі працівники "Укрпошти"

Наразі евакуація їхніх тіл неможлива. Як говорять їхні колеги, котрі виїхали на розшук зниклого авто, в районі постійно курсують танки противника. При цьому вони переконують: військова техніка здебільшого належить кадирівцям.

Зазначимо, що загиблі працівники пошти розвозили пошту та пенсії людям в Оріхові, Омельнику, Єгорівці та Новоселівці.

Нагадаємо, що російська армія постійно веде прицільний вогонь про мирному населенню та житлових кварталах. У результаті обстрілів в Україні загинуло вже понад 350 цивільних і більше 700 отримали поранення.

Теги:
#Україна #Росія #Запоріжжя #Запорізька область #Війна #Укрпошта
Знищена техніка супротивника
Україна
Тисяча броневиків і під триста танків: нове зведення втрат окупантів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Знищена техніка супротивника
Тисяча броневиків і під триста танків: нове зведення втрат окупантів
Дата публікації
Категорія
росія маніпулює Макроном: Верещук прояснила ситуацію із гуманітарними коридорами
росія маніпулює Макроном: Верещук прояснила ситуацію із гуманітарними коридорами
Дата публікації
Категорія
Знищена техніка ворога біля Харкова
Резніков про війну з рашистами: нехай ворога чекає сюрприз
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін та Сергій Шойгу роками були дуже близькі
Мав стати наступником: чому раптом усі заговорили про переворот Шойгу проти Путіна
Дата публікації
Категорія
Україна продовжує страждати від російського вторгнення, але здаватися не має наміру
Війна — день 12: в Україні з’явилися нові міста-герої, а в Росії пригнічують протести