Кадировці вбивали батьків на очах у дітей: бучанка про звірячі "розваги" окупантів (відео)

Кількість злочинців, які російська армія вчинила на українських землях, вже неможливо перелічити

Систематичні обстріли з бойової техніки, голод і холод, убивства сусідів і знайомих, знущання з дітей — у такому пеклі близько місяця довелося прожити жителям окупованої росіянами Бучі.

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Кореспондентці "Телеграфу" Юлії Забеліній вдалося поспілкуватися з тими, хто не встиг евакуюватися з міста ще у перші дні війни і хто на власні очі бачив звірства, які вчиняли кадировці — чеченські військові, що служать на боці росії.

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За словами бучанки, вона жила між п'ятьма блок-постами, і систематично бачила, як російські солдати та чеченці знущалися з бідолашних людей.

"Іноді навіть домовитися про те, щоб піти за водою було складно – вони просто розстрілювали. Особливо жорстокі були кадировці. Вони просто знущалися з мирних", — розповіла Владислава.

За її словами, чеченцям подобалося роздягати людей, зав'язувати їм руки, класти обличчям на землю, а потім просто вбивати. Однієї з нелюдських забав був розстріл батьків на очах у діток. Нелюди вбивали бучан, навіть якщо ті не погоджувалися ділитися їжею, віддавати останнє.

"У нас був такий голод, що наша сусідка цілувала руки за воду та одне яйце, а є люди, які не їли два тижні", — бідкається бучанка.

Жителька звільненої від окупантів Бучі розповіла правду про звірства чеченців

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні президент України Володимир Зеленський офіційно оприлюднив кількість людей, які загинули від рук окупантів у Бучі. За словами глави держави, "такого не було навіть під час нацистської окупації".