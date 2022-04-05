Зеленський озвучив кількість убитих росіянами у Бучі: "Такого не було навіть під час нацистської окупації"

Наразі у Бучі знайшли понад 300 убитих українців, але пошукові роботи у місті ще не закінчились

Україна розпочала розслідування всіх звірств окупантів у містах Київської області, які тимчасово перебували під їх контролем.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумками 4 квітня.

"Ми тільки почали розслідування всього того, що наробили окупанти. На цей час в одній лише Бучі відомо про більш ніж 300 убитих і закатованих людей. Ймовірно, що перелік жертв буде набагато більшим, коли буде перевірено все місто", — сказав він.

Він зазначив, що наразі місто вже виглядає трохи інакше, тому тіла вбитих з вулиць вже прибрали, але їх все ще можна знайти в будинках та дворах.

Крім того, Зеленський зазначив, що наразі вже відомо, що в деяких інших містах кількість загиблих від дій росіян може бути ще вищою. Зокрема, серед таких він назвав Бородянку.

За його словами, в деяких зі звільнених сіл окупанти робили таке, що місцеві жителі не бачили навіть під час нацистської окупації під час Другої світової війни.

Глава держави наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб встановити особи всіх відповідальних за звірства. Притягуватиме їх до відповідальності наша країна спільно з Міжнародним кримінальним судом.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня 2022 року мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що після звільнення міста від російських окупантів у братських могилах поховали 280 людей. За його словами, вулиці Бучі були буквально "усіяні тілами".

Варто зазначити, що тема масових розстрілів у Бучі стала головною для світових ЗМІ, багато видань поставили фото з міста на обкладинки нових випусків.