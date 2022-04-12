"Вибору не було": путін та лукашенко видали чергову фантазію про Україну

Те, що відбувається в Україні, — трагедія, але жодного вибору росія не мала — путін

Кривавий агресор володимир путін прокоментував війну в Україні, назвавши те, що відбувається трагедією, і заявив, що іншого вибору у росії не було. Своєю чергою самопроголошений лідер Білорусі олександр лукашенко в черговий раз додав, що якби рф хоч трохи запізнилася з "операцією", тобто вторгненням в Україну, то по російській території було б завдано "нищівного удару".

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Вказані заяви прозвучали під час чергової зустрічі диктаторів на космодромі "Восточний" у вівторок, 12 квітня.

"Ми колись вирішили, що холодну війну закінчено, ту сторінку перевернуто і ми будемо жити в новому цивілізованому, справедливому світі, заснованому на взаєморозумінні та урочистості міжнародного права. Захід так не думав. Чи не знищили вони нас тоді, вирішили спробувати тепер", — сказав білоруський лідер.

Після промови лукашенка, президент росії путін додав, що білоруський майданчик краще за все підходить для переговорів Москви та Києва.

"Почати діалог з Україною стало можливим багато в чому завдяки Лукашенку",— наголосив президент росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко назвав звірства, які сталися в Бучі, "британською спецоперацією".