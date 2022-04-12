лукашенко зробив шалену заяву щодо трагедії у Бучі

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко під час спільної з президентом рф володимиром путіним пресконференції на космодромі "Восточний" назвав те, що сталося в Бучі "британською спецоперацією".

Крім того, лукашенко запропонував "допомогу з матеріалами щодо розслідування підготовки операції в українській Бучі".

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