лукашенко зробив шалену заяву щодо трагедії у Бучі
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Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко під час спільної з президентом рф володимиром путіним пресконференції на космодромі "Восточний" назвав те, що сталося в Бучі "британською спецоперацією".
Крім того, лукашенко запропонував "допомогу з матеріалами щодо розслідування підготовки операції в українській Бучі".
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