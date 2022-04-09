Лукашенко на хокеї отримав ключкою по обличчю (відео)

Диктатор хотів пограти у хокей, але щось пішло не так

У суботу, 9 квітня, на 45-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну союзник володимира путіна, невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі олександр лукашенко отримав травму під час хокейного матчу.

Про це повідомляє telegram-канал "Пул Першого".

За інформацією джерела, у колі вкидання лукашенко виграв боротьбу за шайбу, однак отримав по голові від сьомого номера. У результаті диктатор покинув майданчик, щоб зализати рани. Джерело зазначає, що на настрої лукашенка цей інцидент не позначився, а з номером сім також усе гаразд.

лукашенко вважає хокей національним видом спорту в Білорусі, проте збірна РБ з хокею останнім часом не тішить диктатора результатами. Нещодавно самопроголошений президент зірвався на білоруських хокеїстів, навівши приклад спортсменів з Латвії.

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Раніше лукашенко заявив, що провів "спецоперацію" в Україні, проте в нашій країні лише посміялися зі слів диктатора. Невизнаний президент РБ також заявив, що на переговорах з рф Україні необхідно врахувати й позицію Білорусі. Додамо, що в мережі знайшли "докази" того, що лукашенко відвертається від путіна.