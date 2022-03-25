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Здають нерви? лукашенко зірвався на білоруських хокеїстів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Лукашенко Новина оновлена 25 березня 2022, 00:27
Олександр Лукашенко

Лукашенко взявся за свій улюблений спорт.

У четвер, 24 березня, на 29-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі олександр лукашенко публічно відчитав білоруських хокеїстів.

Коментар диктатора доступний на сайті Білорусь сьогодні.

лукашенко звинуватив хокеїстів збірної Республіки Білорусь у відсутності духу та незнанні гімну.

"Щодо хокею, що тут говорити, ви бачите: це позорище! Ви стали взагалі погано грати в хокей! Національні види спорту — футбол і хокей. Подивіться на збірну Латвії. Там їх всього займається спортом "двадцять чоловік", ще п’ять звідкись добирають, їдуть і молотять на всю котушку. І не тому, що вони добре грають технічно. У них дух є! Вони приїхали боротися за країну! А у нас гімну не знають", — заявив лукашенко.

На думку військового експерта, лукашенко зараз перебуває ніби "між молотом і ковадлом", адже тиск на нього відбувається з кількох сторін одночасно. 15 березня лукашенко знову заявив, що армія РБ не збирається входити на територію України, бо "їх туди не запрошували".

Теги:
#Білорусь #Хокей #Олександр Лукашенко
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