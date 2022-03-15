лукашенко висловився щодо участі у війні з Україною

За його словами, білоруська армія залучатися до війни на українських територіях не буде

Самопроголошений президент республіки білорусь (РБ) олександр лукашенко вкотре виступив із заявою про те, що не відправлятиме білоруські війська на війну до України.

Свіжі факти та аналітика — достовірно про війну з росією

Вказана інформація у вівторок, 15 березня, шириться в різних Telegram-каналах.

"Нам там робити нічого, нас туди не звуть", — заявив невизнаний лідер республіки.

Варто відзначити, що раніше білоруський журналіст Олександр Папко, який наразі живе у Варшаві, детально розібрав, чому українцям не варто боятися армії самопроголошеного лідера лукашенка, який одним з перших підтримав росію в її військової агресії проти української держави.

Також "Телеграф" повідомляв, що Білорусь звернулася до Китаю з проханням про допомогу для подолання економічних санкцій, які були введенні проти республіки через її політичну позицію щодо війни в Україні.