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Білорусь завдала удару в спину – як Лукашенко допомагає Путіну у війні з Україною

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Микита Синицін Микита Синицін
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Білорусь та Росія припинили постачання палива в Україну Новина оновлена 24 лютого 2022, 15:18
Білорусь та Росія припинили постачання палива в Україну

Положення України через підступність білоруського режиму погіршилося

На тлі невмотивованої агресії РФ проти України, що продовжується, невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко завдав "удару в спину" Україні.

Як повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, Білорусь припинила відвантаження палива в Україну.

"Повідомлятиму про паливо. На 10.30. Завод Укртатнафта працює в штатному режимі. Білорусь поставки закрила. Через пробки АЗС не можуть доставити паливо, вибірка максимальна. Продовжуємо стежити за ситуацією", — повідомив експерт на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях пишуть, що окремі фірми продовжують отримувати невеликі відвантаження палива з Білорусі, як, наприклад, "БНХ Україна" — представництво білоруського концерну "Белнафтохім" в Україні.

"Своїм" Білорусь можливо щось відвантажує
"Своїм" Білорусь можливо щось відвантажує

Автовласники поспішають купити паливо поки воно є, тож на багатьох АЗС створюються довгі черги. Мережа АЗС "Окко" обмежила продаж до 20 літрів.

Про те, що Білорусь припинила постачання палива, пише і журналіст РБК-Україна Юрій Дощатов, посилаючись на джерела в уряді України, які підтверджують цю інформацію.

Як повідомляє сайт Enkorr білоруські постачальники просять українських контрагентів погасити борги та перевести платежі на білоруську структуру. Припинено відвантаження російського дизпалива та зрідженого газу через митний пункт Куп’янська (Харківська область).

Комерційний директор ДП "Укргазвидобування" Сергій Федоренко повідомляє, що компанія продовжує відвантаження газу та нафтопродуктів з усіх чинних контрактних заводів та продовжує проводити біржові торги з продажу газу. Також у штатному режимі працює Шебелінський НПЗ.

Раніше "Телеграф" прогнозував подібний крок з боку РФ та Білорусі на частку поставок, з яких припадає близько 2/3 імпорту нафтопродуктів в Україну.

Теги:
#Бензин #Білорусь #Війна з РФ
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