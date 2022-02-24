Беларусь нанесла удар в спину – как Лукашенко помогает Путину в войне с Украиной

Положение Украины из-за коварства белорусского режима ухудшилось

На фоне продолжающейся немотивированной агрессии РФ против Украины, непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко нанес "удар в спину" Украине.

Как сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, Беларусь прекратила отгрузку топлива в Украину.

"Буду информировать по топливу. На 10.30. Завод Укртатнафта работает в штатном режиме. Беларусь поставки закрыла. Из-за пробок АЗС не могут доставить топливо, выборка максимальная. Продолжаем следить за ситуацией", — сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

В комментариях пишут, что отдельные фирмы продолжают получать небольшие отгрузки топлива из Беларуси, как например "БНХ Украина" — представительство белорусского концерна "Белнефтехим" в Украине.

"Своим" Беларусь возможно что-то отгружает

Автовладельцы спешат купить топливо пока оно есть, так что на многих АЗС создаются длинные очереди. Сеть АЗС "Окко" ограничила продажи до 20 литров.

О том, что Беларусь прекратила поставки топлива, пишет и журналист РБК-Украина Юрий Дощатов, ссылаясь на источники в правительстве Украины, подтверждающие эту информацию.

Как сообщает сайт Enkorr белорусские поставщики просят украинских контрагентов погасить долги и перевести платежи на белорусскую структур. Прекращена отгрузка российского дизтоплива и сжиженного газа через таможенные пункты Купянска (Харьковская область).

Коммерческий директор ГП "Укргазодобыча" Сергей Федоренко сообщает, что компания продолжает отгрузку газа и нефтепродуктов со всех действующих контрактных заводов и продолжает проводить биржевые торги по продаже газа. Также в штатном режиме работает Шебелинский НПЗ.

Ранее "Телеграф" прогнозировал подобный шаг со стороны РФ и Беларуси на долю поставок из которых приходится порядка 2/3 импорта нефтепродуктов в Украину.