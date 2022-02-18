Еще один "фронт": могут ли Путин и Лукашенко оставить Украину без бензина

Эмбарго на топливо от Путина и Лукашенко может спровоцировать войну

Перманентная угроза вторжения РФ в Украину, заставляет думать о том, какие шаги Российской Федерации могут стать "маркерами" данного шага.

Как рассказали "Телеграфу" эксперты, очень уязвимым в этом смысле является зависимость Украины от нефтепродуктов из РФ и союзной ей Беларуси.

До 2/3 рынка – Россия и Беларусь

Пожалуй, основным сегментом экономики, в котором влияние РФ и Беларуси на Украину является наиболее ярким – это рынок нефтепродуктов.

Так, по словам директора специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадия Рябцева, на долю бензина из обеих стран приходится около 1/3 рынка бензина, 2/3 дизельного топлива и более 50% сжиженного газа для авто.

Геннадий Рябцев

"Это объясняется близостью рынков, что позволяет иметь минимальные расходы на доставку, при этом удобную логистику через те же трубопроводы для нас, и более высокую цену на нашем рынке – для россиян и белорусов. При этом поставки довольно взаимовыгодны – стабильные поставки важны для Украины, а поступления валюты – для РФ и Беларуси. Не особо портят картину даже специальный сбор на поставки российского дизтоплива по трубопроводу", — говорит эксперт.

Солидарен с ним и экономический эксперт Алексей Кущ, подчеркивающий, что эти поставки, особенно из Беларуси, позволяют удовлетворять потребности отечественного рынка.

"Из Беларуси очень удобная логистика — топливо поступает по трубопроводу и железной дорогой, что означает стабильность поставок, их высокую пропускную способность и невысокие расходы на доставку", — говорит эксперт.

Алексей Кущ

Согласно данным Госстата Украины за январь-ноябрь 2021 года наша страна импортировала нефтепродуктов:

из Беларуси – на 2,521 млрд дол (рост на 88,8% к аналогичному периоду 2020 года);

из РФ – 2,973 млрд дол (рост 27,5%).

Эмбарго – значит дефицит и всплеск цен

Вместе с тем удобство поставок имеет и свою оборотную цену – зависимость Украины от белорусского и российского топлива, что может больно ударить по отечественному рынку.

"У нас нет никаких альтернативных поставщиков нефтепродуктов и стабилизационного запаса топлива. Об этом много говорят, но ничего не делают. Запасов топлива в стране остается примерно на 2 недели, в то время как поиск и организация поставок вместо РФ и Беларуси займут минимум месяц. Причем в условиях роста спроса на топливо не факт, что мы вообще найдем свободные объемы этого ресурса", — говорит Геннадий Рябцев.

Эта слабость, по словам эксперта, может особенно больно ударить по аграриям, если скажем прекращение поставок случится накануне посевной или уборочной компании.

Алексей Кущ обращает внимание на то, что альтернативные маршруты поставок – из Литвы через Беларусь, блокируются Минском, а через Польшу получается дольше, а значит и дороже. При этом последний маршрут не позволит существенно нарастить объемы поставок.

Схожие проблемы с поставками через черноморские порты – доставлять топливо придется через "узкое горлышко" Босфора, что опять же выйдет дороже и медленнее. Остается и вопрос пропускных способностей украинских портов, если топливо хлынет именно с южного направления.

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В любом случае, времени на организацию поставок и насыщение рынка уйдет куда больше двух недель, что вызовет неминуемый рост цен на топливо, и предсказать масштаб этого скачка эксперты не берутся.

"Это может быть в 3, 5, 10, 50 раз — никто не может этого сказать, потому что прекращение поставок топлива из РФ и Беларуси сделают главным уже не вопрос цены, а физического наличия топлива", — подчеркивает Геннадий Рябцев.

Эмбарго на топливо – значит, война?

Впрочем, как считают эксперты, вариант с ростом цен на топливо в десятки раз маловероятен, правда объясняют это собеседники "Телеграфа" по-разному.

Так, Геннадий Рябцев считает, что экспорт и реэкспорт нефтепродуктов в Украину для Беларуси и РФ слишком выгоден, чтобы от него отказываться, ведь это миллиарды долларов, которые в случае отказа от поставок рано или поздно будут получать другие поставщики.

Алексей Кущ же считает, что введение эмбарго на топливо будет означать по сути начало активных боевых действий со стороны РФ.

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"Прекратить поставки топлива скажем за сутки до вторжения, кажется правильным ходом для РФ, ведь тем самым они сильнее всего бьют по украинской армии, оставляя ее без нефтепродуктов", — подчеркивает эксперт.

Тем временем Министерство экономики Украины продолжает повышать рекомендованную предельную цену топлива – с 11 февраля АЗС разрешили продавать литр ДТ за 36,07 грн, а бензин за 36,75 грн. До этого предельная цена на дизель со 2 февраля ограничивалась 35,3 грн и бензин – 35,84 грн.