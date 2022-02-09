Цены на заправках можно снизить на 3-3,5 грн/л: как работает схема

Рост цен на бензин в Украине продолжает ставить рекорды, но есть способ изменить ситуацию, если государство будет действовать жестче

Цены на бензин и дизельное топливо в Украине продолжают расти. В середине января предельная стоимость топлива не могла превышать 32,16 грн за литр дизеля и 32,92 грн за бензин, но уже с 3 февраля министерство экономики повысило предельную цену до 35,3 грн для дизеля и 35,84 грн для бензина.

При этом, по данным Госстата, в декабре 2020 года дизтопливо стоило 24 гривны за литр, а бензин — 30,5 гривен. "Телеграф" поинтересовался у экспертов, что стало причиной такого подорожания, и что ожидает украинских автовладельцев дальше.

Виновны рост мировых цен, курс гривны и государство

По мнению директора "Консалтинговой группы АИ-95" Сергея Куюна, причин подорожания две, обе носят объективный характер.

"Первая причина — рост цен на нефть с начала года на 20%. А вторая — укрепление курса доллара. Мы импортируем около 90% потребления в виде нефти или нефтепродуктов, и не замечать внешние тенденции мы не можем", — заявил эксперт "Телеграфу".

Согласен с обеими причинами директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев, правда, он относит к их числу еще и деятельность государства.

"Государство полностью самоустранилось от контроля над рынком, все проверки сводятся к просмотру ксерокопий документов о соответствии топлива технически требованиям. Куча компаний импортируют различные добавки, а потом продают бензин марки Евро-5, хотя сами его не импортируют. А методика, которая используется чиновниками при расчете предельных цен, вызывает еще больше вопросов — бензин в Украине предлагают считать исходя из стоимости поставок речными баржами топлива в Нидерландах. В итоге – стоимость дизельного топлива фактически равна бензину, когда такое было?", — говорит о загадках госрегулирования рынка эксперт.

В итоге, по мнению Рябцева, Минэкономики просто дает "индульгенцию" участникам рынка топлива на рост цен.

Впрочем, Сергей Куюн считает, что госрегулирование данного рынка показало себя не худшим образом.

"Уверен, если бы не оно, сегодня цена была бы на 2-3 гривны выше, поскольку в такие периоды роста цен на нефть, рынок всегда бежал с опережением. А затем с большим отставанием падал. Механизм на основе привязки к внешним индикаторам исключает такие искажения и страхует от необоснованного роста цен", — подчеркивает собеседник "Телеграфа". Впрочем, после попытки государства регулировать цены на рынке многие сети АЗС урезали или вовсе отказались от дисконтных программ, что также серьезно отразилось на стоимости топлива.

А как у соседей?

По мнению Сергея Куюна в ближайшее время падения цен на топливо ждать не стоит, тем более что угроза войны с РФ влияет и на мировые цены на нефть, так как может дестабилизировать поставки "черного золота" и еще больше поднять цены.

"В этой ситуации украинскому правительству было бы полезно изучить опыт Польши, где с 1 февраля снижен акциз на нефтепродукты, аннулирован налог с розничных продаж и главное – с 23 до 8% снижен НДС. В результате цены на АЗС там сегодня ниже, чем в Украине. При этом уровень жизни в Польше ощутимо выше", — говорит об одном из путей снижения цен Сергей Куюн.

Для Украины этот опыт, по словам эксперта, интересен еще и тем, что НДС – самый "криминализированный" налог, его государство и так плохо собирает. Поэтому снижение НДС на нефтепродукты до 10% очевидно не означает автоматическое снижение доходов с бюджета, а цены позволило бы снизить реально на 3,5 грн на 1 литре.

Схожим образом считает и Геннадий Рябцев, по его мнению, государство должно отменить абсолютно неэффективное регулирование путем высчитывания предельной цены на топливо, и заняться наведением порядка на рынке более эффективным путем.

"Сегодня в цене бензина 40% — это налоги и акцизы государства, 25% — чистая прибыль продавца и только 35% — стоимость собственно бензина. Это практически сверхприбыль, выгоднее только продажа газа украинской добычи в 10 раз дороже его себестоимости", — говорит Рябцев.

По словам собеседника "Телеграфа", снизить цену на топливо на несколько гривен может верная налоговая стратегия государства вполне.

Тем временем на украинских АЗС массово "бодяжат" топливо. На это жалуются как эксперты, так и простые автовладельцы.