Украинские АЗС массово "бодяжат" бензин: на каких заправках можно купить качественное топливо

Количество примесей в бензине напрямую влияет на расход топлива, а некачественное топливо наносит вред автомобилю и окружающей среде

Качество бензина в Украине заставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют данные исследования "Института потребительских экспертиз", который проверил качество бензина А-95.

Так, для исследования были взяты пробы бензина на 14 украинских АЗС: БРСМ-Нафта, Циклон, Avantage 7, BVS, Chipo, Brent Oil, KLO, Kraft, motto, ОККО, Prime, Shell, ZOG и WOG. Эксперты обращают внимание, что качество топлива не зависит от стоимости или узнаваемости бренда автозаправочных станций.

Пробы топлива отправляли в лабораторию, где их исследовали на соответствие нормам профильного ДСТУ 7687:2015. Образцы проверяли согласно основным параметрам: октановое число, содержание серы, объемные частицы ароматических углеводородов и бензола. Эти показатели должны быть в пределах допусков ДСТУ, в противном случае они могут нанести вред автомобилю и экологии.

Эксперты "Института потребительских экспертиз" определили, что самое качественное топливо в Украине сейчас продают сети WOG, ОККО, ZOG та Prime. Бензин среднего качества реализовывают АЗС Avantage 7, SHELL, KLO, BVS, CHIPO та Kraft. В то же время самое большое содержание примесей нашли в бензине сетей БРСМ-Нафта, motto, Brent Oil плюс «Циклон».

Напомним, вследствие роста цен на газ на международных рынках в Украине может стремительно вырасти стоимость основных продуктов питания.