Последствия газовых скачков: рост цен на голубое топливо приведет к подорожанию молочки
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Украинцев предупредили о вероятном подорожании молока как минимум на 10% в новом году
С лета 2021 года на европейском рынке наблюдаются настоящие «ценовые качели» вокруг стоимости природного газа. Достигнув своего пика в 1950 долларов за тысячу кубометров 9 октября, с тех пор «голубое топливо» снизилось в цене до порядка 1050 долларов. Однако это значительно больше летних цен и потому эксперты призывают украинцев готовиться к подорожанию практически всех товаров и услуг.
Так, рост цен с начала 2022 года точно ожидает молочные продукты, рассказали "Телеграфу" в Ассоциации производителей молока. По словам аналитика Ассоциации Владимира Андрийца, стоимость энергоносителей в структуре себестоимости молочной продукции составляет около 15%, а у производителей сухого, пастеризованного или сгущенного молока – еще больше.
«По информации от операторов рынка газа, отпускная цена топлива для них в октябре вырастет более чем втрое – с 11 до 38 гривен, то есть они будут вынуждены поднять и свои цены для покупателей», — говорит эксперт.
В итоге производители также будут вынуждены поднять свои отпускные цены на сырое молоко, что может потянуть за собой вверх все цепочку цен на молочную продукцию, подчеркивает Владимир Андриец.
«В планах производителей молока поднять цены как минимум на 10%, но не сразу, а в несколько этапов. Объяснение тому – с начала года молочная продукция уже подорожала на 6,7% и торговые сети замечают падение спроса на данный вид товара и неохотно идут на серьезный пересмотр цен в сторону их удорожания. Тем не менее производителям тоже отступать некуда», — говорит о проблемах производителей и продавцов «молочки» собеседник «Телеграфа».
Впрочем, как констатирует Андриец, производители молока также не уверены в возможности реализации своего решения о росте цен, поскольку понимают, что подорожание «молочки» в условиях отопительного сезона и роста расходов украинцев на другие товары и услуги, может обрушить спрос на их продукцию.
В профильной ассоциации производителей мяса «Телеграфу» сообщили, что они пока не готовы говорить о влиянии роста цен на газ на отрасль, и ждут, пока цены несколько стабилизируются, чтобы сделать анализ.
Надо сказать, что с лета цены на мясомолочную продукцию в Украине оказались под влиянием принятого законопроекта №5425-д, увеличивавшего НДС до 20% для ряда отраслей АПК, в том числе производства крупного рогатого скота и свиней.
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