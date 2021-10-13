Последствия газовых скачков: рост цен на голубое топливо приведет к подорожанию молочки

Украинцев предупредили о вероятном подорожании молока как минимум на 10% в новом году

С лета 2021 года на европейском рынке наблюдаются настоящие «ценовые качели» вокруг стоимости природного газа. Достигнув своего пика в 1950 долларов за тысячу кубометров 9 октября, с тех пор «голубое топливо» снизилось в цене до порядка 1050 долларов. Однако это значительно больше летних цен и потому эксперты призывают украинцев готовиться к подорожанию практически всех товаров и услуг.

Так, рост цен с начала 2022 года точно ожидает молочные продукты, рассказали "Телеграфу" в Ассоциации производителей молока. По словам аналитика Ассоциации Владимира Андрийца, стоимость энергоносителей в структуре себестоимости молочной продукции составляет около 15%, а у производителей сухого, пастеризованного или сгущенного молока – еще больше.

«По информации от операторов рынка газа, отпускная цена топлива для них в октябре вырастет более чем втрое – с 11 до 38 гривен, то есть они будут вынуждены поднять и свои цены для покупателей», — говорит эксперт.

В итоге производители также будут вынуждены поднять свои отпускные цены на сырое молоко, что может потянуть за собой вверх все цепочку цен на молочную продукцию, подчеркивает Владимир Андриец.

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«В планах производителей молока поднять цены как минимум на 10%, но не сразу, а в несколько этапов. Объяснение тому – с начала года молочная продукция уже подорожала на 6,7% и торговые сети замечают падение спроса на данный вид товара и неохотно идут на серьезный пересмотр цен в сторону их удорожания. Тем не менее производителям тоже отступать некуда», — говорит о проблемах производителей и продавцов «молочки» собеседник «Телеграфа».

Впрочем, как констатирует Андриец, производители молока также не уверены в возможности реализации своего решения о росте цен, поскольку понимают, что подорожание «молочки» в условиях отопительного сезона и роста расходов украинцев на другие товары и услуги, может обрушить спрос на их продукцию.

В профильной ассоциации производителей мяса «Телеграфу» сообщили, что они пока не готовы говорить о влиянии роста цен на газ на отрасль, и ждут, пока цены несколько стабилизируются, чтобы сделать анализ.

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Надо сказать, что с лета цены на мясомолочную продукцию в Украине оказались под влиянием принятого законопроекта №5425-д, увеличивавшего НДС до 20% для ряда отраслей АПК, в том числе производства крупного рогатого скота и свиней.