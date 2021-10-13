Наслідки газових стрибків: зростання цін на блакитне паливо призведе до подорожчання молочки

Українців попередили про ймовірне подорожчання молока як мінімум на 10% в новому році

З літа 2021 року на європейському ринку спостерігаються справжні «цінові гойдалки» навколо вартості природного газу. Досягнувши свого піку в 1950 доларів за тисячу кубометрів 9 жовтня, з того часу «блакитне паливо» знизилося в ціні до приблизно 1050 доларів. Однак це все рівно значно більше літніх цін і тому експерти закликають українців готуватися до подорожчання практично усіх товарів і послуг.

Так, зростання цін з початку 2022 року точно чекає на молочні продукти, розповіли "Телеграфу" в Асоціації виробників молока. За словами аналітика Асоціації Володимира Андрійцева, вартість енергоносіїв в структурі собівартості молочної продукції становить близько 15%, а у виробників сухого, пастеризованого або згущеного молока — ще більше.

«За інформацією від операторів ринку газу, відпускна ціна палива для них в жовтні зросте більш ніж втричі — з 11 до 38 гривень, тобто вони будуть змушені підняти і свої ціни для покупців», — говорить експерт.

В результаті виробники також будуть змушені підняти свої відпускні ціни на сире молоко, що може потягнути за собою вгору весь ланцюжок цін на молочну продукцію, підкреслює Володимир Андрієць.

«У планах виробників молока підняти ціни як мінімум на 10%, але не відразу, а в кілька етапів. Пояснення тому — з початку року молочна продукція вже подорожчала на 6,7% і торгові мережі помічають падіння попиту на даний вид товару і неохоче йдуть на серйозний перегляд цін у бік їх подорожчання. Проте виробникам теж відступати нікуди», — говорить про проблеми виробників і продавців «молочки» співрозмовник «Телеграфа».

Читайте також: Категорія Економіка та Фінанси Корзина цін: в Україні дорожчає молоко На українському ринку ціни на молоко-сировину почали зростати. Як і передбачалося, це стосувалося ціни вищого та першого ґатунків, які зазнали найбільшого падіння. Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Втім, як констатує Андрієць, виробники молока також не впевнені в можливості реалізації свого рішення про зростання цін, оскільки розуміють, що подорожчання «молочки» в умовах опалювального сезону і зростання витрат українців на інші товари і послуги, може обрушити попит на їх продукцію.

У профільній асоціації виробників м’яса «Телеграфу» повідомили, що вони поки не готові говорити про вплив зростання цін на газ на галузь, і чекають, поки ціни дещо стабілізуються, щоб зробити аналіз.

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Треба сказати, що з літа ціни на м’ясо-молочну продукцію в Україні опинилися під впливом прийнятого законопроекту №5425-д, що збільшував ПДВ до 20% для ряду галузей АПК, в тому числі виробництва великої рогатої худоби і свиней.