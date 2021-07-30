Мясо и молоко подорожают или частично исчезнут с прилавков: как новый закон повлияет на рынок и потребителя

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5425-д, который призван улучшить ситуацию с ценами на мясомолочную продукцию в Украине, сделать ее переработку более выгодной для отечественных производителей, а потребителей обезопасить от роста цен. На деле же аграрии выступили против принятия данного документа, предрекая убытки для себя.

То плюс, то минус 6% - «скачки» НДС для аграриев

17 декабря прошлого года парламентарии 255 голосами «за» приняли законопроект №3656, которым установили снижение налога на добавленную стоимость с 20% до 14% для ряда отраслей агросектора, в частности производства крупного рогатого скота и свиней, цельного молока, пшеницы, рожи, ячменя и ряда других агрокультур.

Авторы документа обосновывали необходимость его принятия экономией 6% для перерабатывающей промышленности при закупках сырья и тем, что «исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств в виде скрутки НДС и состоится детенизация аграрного производства».

Однако уже весной появился законопроект №5425-д предлагавший вернуть ставку НДС в 20% для ряда отраслей, после доработки законопроект был снова представлен парламентариям в июне и был принят 1 июля. 29 июля документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

В документе новую, повышенную до 20% ставку налога на добавленную стоимость решили ввести для производства и ввоза в Украину крупного рогатого скота, свиней, цельного молока и ряда агрокультур, например, сахарной свеклы, овса и ряда других.

Необходимость вернуть «старый» НДС авторы нового закона аргументировали тем, что предприятия перерабатывающих отраслей Украины, покупая сырье по сниженной ставке НДС в 14%, вынуждены повышать отпускные цены на свою производимую продукцию, поскольку вынуждены покрывать разницу, которая возникла в результате применения различных ставок НДС, собственными средствами.

Казалось бы, каким образом рост НДС, который закладывается в стоимость товара может помочь избежать роста цен на него и каким образом данный закон повлияет на мясную и молочные отрасли отечественного АПК?

Украинской свинины может стать меньше

По словам президента Ассоциации «Свиноводы Украины» Оксаны Юрченко, производство мяса имеет достаточно разветвленную структуру – производство кормовых культур, выращивание живых свиней, переработку свиней, продажу мяса и мясных изделий и изменения на любом из этих этапов неминуемо отражаются на всей цепочке.

«В структуре производства свинины наибольшую долю— 70-75%, имеет кормовое сырье. Производитель покупает его с НДС 14%, а животных продает со ставкой 20%. Возникает дисбаланс между налоговым кредитом и обязательством. Хотя проблема свиноводства не в этом, а в том, что эти 6% разницы фермеру придётся платить со своего кармана. На рынке живых свиней действуют особые правила. Здесь нет долгосрочных контрактов, в которых фиксируют цену без НДС. Торги происходят еженедельно, цена включает НДС. И если сегодня фермер договорился продать свиней по 45 грн./кг и уплатил с этой суммы 14% ПДВ (6,3 грн.), то завтра при той же цене из-за изменений в законодательстве он должен будет уплатить 20% ПДВ (9 грн.). То есть 2,7 грн. разницы он будет компенсировать из своего кармана», - поясняет «Телеграфу» алгоритм действий разных ставок НДС для всей цепочки производства свинины и проблему которая встает перед производителями эксперт.

Как объясняет Оксана Юрченко, перед производителем с принятием законопроекта 5425-д встанут три варианта дальнейших действий:

платить повышенный НДС из своих оборотных средств;

повышать отпускную цену;

уйти «в тень» и не платить налоги.

«Платить НДС из своих оборотных средств, в то время как отрасль и так с октября 2020 года переживает кризис, означает что многие просто откажутся от производства живых свиней чтобы не наращивать убытки. Итогом этого станут снижение производства украинской свинины и рост импорта, который будет заполнять освободившиеся ниши, при том что последний и так вырос с начала года на 30%», - говорит глава Ассоциации «Свиноводы Украины».

Что до повышения цены, то собеседница «Телеграфа» говорит, что контракты на свинину в Украине заключаются фактически без учета НДС и потому его изменения на цену никак не влияют, так что добиться роста цен на свою продукцию малореально. Последнее несомненно на руку конечным покупателям, которые и при росте НДС не заметят подорожания, но больно бьет по производителю. Более того, на своем сайте Ассоциация уже пожаловалась на попытки перерабатывающих предприятий понизить закупочные цены на живую свинину.

Что до третьего варианта – ухода «в тень», по словам Оксаны Юрченко, это также вполне реально – производители могут просто перейти на расчеты с покупателями и продавцами на наличный расчет, или так называемую «форму №2».

«Лучшим вариантом для отрасли было бы введение единой ставки НДС, скажем 14%, для всей цепочки производства свинины – от выращивания кормовых культур до продажи конечному потребителю. В такой ситуации производители бы имели четкие и выполнимые налоговые обязательства, а потребители – прозрачное ценообразование», - заключает собеседница «Телеграфа».

Молоко «уйдет в тень»

Против роста ставки НДС и производители молока. Так, генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк назвала изменение ставок налога в течение года (с декабря 2020 года), нонсенсом. Не говоря уже о росте ставок НДС на продукты питания, в то время как в Украине на продукты семья тратит почти половину дохода против всего 13% в среднем по Евросоюзу.

«От возврата к ставке НДС 20% на цельное молоко и живой крупный рогатый скот, прежде всего, мы ожидаем роста «теневого» сектора. Снижение до 14% ставки налога давало возможность легальным производителям животноводческого сырья конкурировать с незарегистрированными, нелегальными пунктами заготовки молока, «серыми» производителями, которые сбывают сырье как физлица. С возвращением 20% НДС - теневой сектор как не платил налогов, так и не будет. Между тем для легальных производителей сумма к уплате НДС вырастет. И это в условиях затяжного кризиса в молочном скотоводстве. Пострадает также и молокоперерабатывающая отрасль, ведь при повышении НДС до 20% заводы потребуют больший объем средств на покупку сырья, что будет «вымывать» оборотные ресурсы», - сообщила «Телеграфу» Лавренюк.

Эксперт напомнила, что по данным ГФС за время действия ставки НДС в 14% хотя валовый сбор налога и упал на 3-4 млрд грн., сальдо после возмещения налога на добавленную стоимость на экспортируемый товар осталось на прежнем уровне, то есть государство от этого ничего не потеряло, а производители смогли вздохнуть свободнее. Правда, ненадолго.