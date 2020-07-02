Скачать
Четвер, 02.07.2020
КСУ перевірить законність карантинних обмежень
КСУ перевірить законність карантинних обмежень
Гральний бізнес, донорська кров та ВАКС: що на порядку денному Верховної Ради
Гральний бізнес, донорська кров та ВАКС: що на порядку денному Верховної Ради
WTA назвала матч Світоліної одним із кращих на Уїмблдоні
WTA назвала матч Світоліної одним із кращих на Уїмблдоні
Гаряча Ріанна у відвертій білизні показала пишні форми
Гаряча Ріанна у відвертій білизні показала пишні форми

Корзина цін: в Україні дорожчає молоко

Корзина цін: в Україні дорожчає молоко
12:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
На українському ринку ціни на молоко-сировину почали зростати. Як і передбачалося, це стосувалося ціни вищого та першого ґатунків, які зазнали найбільшого падіння. Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

"Середня ціна екстраґатунку залишилася без змін ― 10,1 грн/кг, вищого зросла на 13 коп., до 9,70 грн/кг, першого ― на 17 коп., до 9,09 грн/кг. Середньозважена ціна трьох ґатунків додала 10 коп. і складає 9,63 грн/кг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у регіонах коливання цін на екстраґатунок залишаються без суттєвих змін: західний ― 9,50-9,80 грн/кг; східний ― 9,7-9,90 грн/кг; північний ― 9,80-10,15 грн/кг, південний ― 9,7-10,30 грн/кг, центральний ― 10,0-10,15 грн/кг.

"Загалом можна констатувати початок висхідного цінового тренду. Відбувається це ще не по всій країні, найактивніше ― у західних областях. Зростання складає в межах 10-20 коп. Характер росту цін у поточному році залишається важкопрогнозованим через непрогнозованість відновлення як світового, так і внутрішнього попиту. Втім, сезонний ріст цін, як і в попередні роки буде мати місце, адже дефіцит сировини який спостерігався у минулому році не просто нікуди не подівся, а й продовжує зростати у нинішньому році", - зауважили у профільній асоціації.

Ціни на молоду картоплю суттєво знижуються

За 5 місяців в Україні вироблено на 3,6% менше молока, ніж у минулому році. Втрати відмічаються як у промисловому (-1,2%), так і в присадибному секторах (4,7%).

Як повідомлялося, станом на 17 червня ціна на молоко екстраґатунку становила 10,1 грн/кг, вищий ґатунок - 9,57 грн/кг, перший ґатунок - 8,92 грн/кг. Середньозважена ціна трьох гатунків складає 9,53 грн/кг.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Молоко, Ціни, Корзина цін.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українців будуть штрафувати за відсутність маски
02 TARABAROVA представила нову пісню "Крила"
03 Бубонна чума "бушує" у Монголії, влада ввела карантин
04 До Чорногорії пускатимуть за наявності ІФА-тесту на COVID-19
05 Японія фінансово допоможе Україні відновити Донбас
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Корзина цін: в Україні дорожчає молоко
Корзина цін: в Україні дорожчає молоко
На Україну насувається нечувана спека: синоптики прогнозують +40
На Україну насувається нечувана спека: синоптики прогнозують +40
В Україні з'явиться туристична статистика
В Україні з'явиться туристична статистика
Культовий мультисеріал &quot;Бівіс і Баттхед&quot; отримає &quot;друге дихання&quot;
Культовий мультисеріал "Бівіс і Баттхед" отримає "друге дихання"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся