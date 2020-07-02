Корзина цін: в Україні дорожчає молоко

На українському ринку ціни на молоко-сировину почали зростати. Як і передбачалося, це стосувалося ціни вищого та першого ґатунків, які зазнали найбільшого падіння. Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

"Середня ціна екстраґатунку залишилася без змін ― 10,1 грн/кг, вищого зросла на 13 коп., до 9,70 грн/кг, першого ― на 17 коп., до 9,09 грн/кг. Середньозважена ціна трьох ґатунків додала 10 коп. і складає 9,63 грн/кг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у регіонах коливання цін на екстраґатунок залишаються без суттєвих змін: західний ― 9,50-9,80 грн/кг; східний ― 9,7-9,90 грн/кг; північний ― 9,80-10,15 грн/кг, південний ― 9,7-10,30 грн/кг, центральний ― 10,0-10,15 грн/кг.

"Загалом можна констатувати початок висхідного цінового тренду. Відбувається це ще не по всій країні, найактивніше ― у західних областях. Зростання складає в межах 10-20 коп. Характер росту цін у поточному році залишається важкопрогнозованим через непрогнозованість відновлення як світового, так і внутрішнього попиту. Втім, сезонний ріст цін, як і в попередні роки буде мати місце, адже дефіцит сировини який спостерігався у минулому році не просто нікуди не подівся, а й продовжує зростати у нинішньому році", - зауважили у профільній асоціації.

За 5 місяців в Україні вироблено на 3,6% менше молока, ніж у минулому році. Втрати відмічаються як у промисловому (-1,2%), так і в присадибному секторах (4,7%).

Як повідомлялося, станом на 17 червня ціна на молоко екстраґатунку становила 10,1 грн/кг, вищий ґатунок - 9,57 грн/кг, перший ґатунок - 8,92 грн/кг. Середньозважена ціна трьох гатунків складає 9,53 грн/кг.