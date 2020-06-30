Ціни на молоду картоплю суттєво знижуються

На українському ринку спостерігається тенденція стрімкого зниження цін на картоплю нового врожаю. Основною причиною негативного цінового тренду оператори ринку вважають помітне зниження зацікавленості компаній-експортерів в закупівлі даної продукції. Про це повідомляє east-fruit.com.

"В результаті, вже сьогодні українські фермери готові відвантажувати ранню картоплю за ціною 8−12 грн/кг (0,3−0,45 $/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж на початку поточного тижня", — йдеться в повідомленні.

Поступатися в ціні виробники були змушені із низки причин. Так, крім сезонного зростання пропозиції, тиск на ціни надавало зниження закупівельної активності експортерів. В результаті практично весь обсяг ранньої картоплі виробники змушені були реалізовувати на внутрішньому ринку країни.

"Навіть після суттєвого зниження, ціни на ранню картоплю в Україні на даний момент в середньому на 14% вище, ніж в аналогічний минулорічний період", — додають аналітики. Однак, фермери не виключають, що вже на наступному тижні ціни на цю продукцію знову підуть вниз в разі подальшої відсутності експорту.