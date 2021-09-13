Замінюють м’ясо і рятують від хвороб: ТОП-5 найкорисніших грибів

Збирати гриби необхідно обережно і бажано в оточенні людей, які у цьому розбираються

В Україні грибний сезон у самому розпалі, а це значить, що ліси заполонили грибники — як професіонали, так і любителі. Про користь грибів сказано вже дуже багато — і маса білка, і наявність вітамінів, і сприяння організму при різних хворобах.

З цієї нагоди "Телеграф" зібрав ТОП-5 найкорисніших їстівних грибів на думку дієтологів.

Сироїжка — п’яте місце

Сироїжка

Сироїжка — дуже поширений в українських лісах гриб і грибники зі стажем дуже часто їх не беруть. І дуже даремно, адже сироїжки мають багато білка, вітаміни РР, С, Е і практично всю групу вітамінів B, що відповідають за метаболізм. Цей гриб сприяє виведенню холестерину з організму, має дезінфікуючу властивість і очищає шлунково-кишковий тракт.

Грузді — четверте місце

Грузді

Цінність груздя — у наявності вітаміну D рослинного походження, а таких продуктів, до слова, зовсім небагато. Він безцінний при сечокам’яній хворобі і є натуральним антибіотиком.

Рижики — третє місце

Рижики

Гриби-рижики складно переплутати з іншими через насичений колір, аромат, а після готування ще й неймовірний смак. Крім цих переваг рижики також легко засвоюються. У їх складі — повна група каротиноїдів, вітамінів групи B. Ці гриби рятують при проблемах з легенями і нормалізують обмін речовин.

Підосиковик — друге місце

Підосиковик

У цих грибів є відмінна риса — яскрава червона капелюшок. Підосиковики цінні тим, що у них багато заліза, калію, фосфору і білка. Організм людини при їх вживанні насичується клітковиною, корисними жирними кислотами і лецитином. У цих грибах, до слова, білка більше, ніж у м’ясі.

Білий гриб — перше місце

Білий гриб

Найкориснішим з усіх грибів, на думку дієтологів, є саме білий гриб. У ньому є і білок, і ферменти, і полісахариди. А часте споживання цього гриба сприяє усуненню проблем серцево-судинної системи, сприяє роботі щитовидки, допомагає імунній системі. Крім цього, в білому грибі міститься фосфор, залізо, цинк, кальцій та й взагалі — це найбагатший вітамінами гриб серед можливих. Він здатний повністю замінити м’ясо.

Увага! При зборі грибів варто бути вкрай уважним, щоб випадково не покласти у кошик отруйний гриб. При найменших сумнівах у їстівності гриба — не беріть його.

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