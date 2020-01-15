Чайный гриб: в чем польза для здоровья

Напиток впервые приготовлен в Китае в 3 веке до нашей эры. На сегодняшний день чайный гриб популярен во многих странах.
В данной статье предлагаем рассмотреть его конкретные преимущества.
Детоксикация организма
Чайный гриб содержит глюкуроновую кислоту, которая является детоксикантом. Организм превращает токсины в соединения, которые затем выводятся из него. Употребление чайного гриба позволяет защитить ткани от внешнего поглощения промышленных токсинов.
Антиоксидантные свойства
Комбуча богата антиоксидантами, такими как витамин С, Е, бета-каротин, каротиноиды. Чайный гриб способен оказать очень положительное воздействие при хроническом заболевании, вызванном окислительным стрессом.
Высокое содержание витамина С в комбуче поддерживает иммунитет, защищает от клеточного повреждения и воспалительных заболеваний.
Улучшает метаболизм
Чайный гриб помогает сбалансировать обмен веществ в организме, что приводит к нормализации веса.
Снижение сахара в крови
Наряду с балансировкой метаболизма, чайный гриб снижает уровень сахара в крови. Отсюда следует меньшая вероятность сахарного диабета, а так же контроль аппетита.
Предотвращает дефицит железа
Лицам с анемией очень рекомендуется употреблять чайный гриб. Органические кислоты, содержащиеся в напитке, позволяют организму лучше усваивать железо из растительных источников.