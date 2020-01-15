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Чайный гриб: в чем польза для здоровья

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Чайный гриб: в чем польза для здоровья
23:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: www.pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Комбуча (чайный гриб) – ферментированный чай, достаточно известный в наши дни.

  • 1

    Напиток впервые приготовлен в Китае в 3 веке до нашей эры. На сегодняшний день чайный гриб популярен во многих странах.

    В данной статье предлагаем рассмотреть его конкретные преимущества.

    Детоксикация организма

    Чайный гриб содержит глюкуроновую кислоту, которая является детоксикантом. Организм превращает токсины в соединения, которые затем выводятся из него. Употребление чайного гриба позволяет защитить ткани от внешнего поглощения промышленных токсинов.

  • 2

    Антиоксидантные свойства

    Комбуча богата антиоксидантами, такими как витамин С, Е, бета-каротин, каротиноиды. Чайный гриб способен оказать очень положительное воздействие при хроническом заболевании, вызванном окислительным стрессом.

    Высокое содержание витамина С в комбуче поддерживает иммунитет, защищает от клеточного повреждения и воспалительных заболеваний.

  • 3

    Улучшает метаболизм

    Чайный гриб помогает сбалансировать обмен веществ в организме, что приводит к нормализации веса.

  • 4

    Снижение сахара в крови

    Наряду с балансировкой метаболизма, чайный гриб снижает уровень сахара в крови. Отсюда следует меньшая вероятность сахарного диабета, а так же контроль аппетита.

  • 5

    Предотвращает дефицит железа

    Лицам с анемией очень рекомендуется употреблять чайный гриб. Органические кислоты, содержащиеся в напитке, позволяют организму лучше усваивать железо из растительных источников.

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Здоровье, Полезные свойства, Чайный гриб, Комбуча.
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