Чайный гриб: в чем польза для здоровья

1 Напиток впервые приготовлен в Китае в 3 веке до нашей эры. На сегодняшний день чайный гриб популярен во многих странах. В данной статье предлагаем рассмотреть его конкретные преимущества. Детоксикация организма Чайный гриб содержит глюкуроновую кислоту, которая является детоксикантом. Организм превращает токсины в соединения, которые затем выводятся из него. Употребление чайного гриба позволяет защитить ткани от внешнего поглощения промышленных токсинов.

2 Антиоксидантные свойства Комбуча богата антиоксидантами, такими как витамин С, Е, бета-каротин, каротиноиды. Чайный гриб способен оказать очень положительное воздействие при хроническом заболевании, вызванном окислительным стрессом. Высокое содержание витамина С в комбуче поддерживает иммунитет, защищает от клеточного повреждения и воспалительных заболеваний.

3 Улучшает метаболизм Чайный гриб помогает сбалансировать обмен веществ в организме, что приводит к нормализации веса.

4 Снижение сахара в крови Наряду с балансировкой метаболизма, чайный гриб снижает уровень сахара в крови. Отсюда следует меньшая вероятность сахарного диабета, а так же контроль аппетита.