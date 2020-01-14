Лучше не надо: продукты, которые не рекомендуется повторно разогревать

1 Курица В современном рационе человека именно куриное мясо является одним из важнейших источников белка. Мало кто знает, однако повторное (и тем более многократное) разогревание курицы, меняют структуру того самого белка, что делает продукт плохо усваиваемым и тяжелым для организма. Такая птичка существенно повышает риск развития гастрита. Так что лучше всего готовить курицы столько, чтобы она была съедена за раз.

2 Чеснок Мало кто ест чеснок отдельно от основного блюда и уж тем более никто его отдельно не готовит. Тем не менее, он то и дело встречается в качестве добавки. Чеснок обладает огромным количеством полезных свойств. К сожалению, большинство из них напрочь теряется при попытке разогреть блюдо еще раз. Справедливости ради стоит подчеркнуть, что многие свойства чеснока теряются и при обычной горячей готовке.

3 Грибы Как и курица, грибы очень ценный и важный источник белка. Как несложно догадаться, данная особенность делает их крайне «тяжелыми» для организма в плане усвоения. Кроме того, в грибах достаточно много протеина. К сожалению, почти все полезные качества грибов теряются при горячей готовке и последующих попытка разогреть остывшее блюдо. Лучше всего использовать маринованные грибы для холодных блюд и салатов.

4 Яйца Яйца – это очень калорийный и в тоже время полезный продукт. Однако, многократное разогревание блюда из яиц приводит к тому, что оно теряет абсолютно все свои полезные качества. Происходит это по причине того, что термальная обработка меняет структуру белка, жиров и углеводов. Кроме того, не стоит греть омлет и яичницу, так как в этом случае не только теряются витамины, но еще и образуются потенциально опасные токсины.

5 Листовые овощи и свекла Овощи содержат огромное количество витаминов. Однако, почти все они исчезают в процессе термальной обработки продукта. Если хочется получать от овощей пользу, нужно стараться употреблять их в пищу сырыми. Свеклу же вообще лучше не греть, так как в этом случае в ней начинают образовываться в большом количестве канцерогены.

6 Рис Очень богатый на витамины и минералы злак. К сожалению, все это делает его еще и идеальной средой для размножения многочисленных бактерий. Поэтому блюда из риса лучше употреблять в пищу всем коллективом за один раз так, чтобы ничего не оставалось. Повторное разогревание пользы также не добавляет, лишая рис всех оставшихся полезных веществ.