Скачать
Вторник, 14.01.2020
СМИ: Кибератаки на сайт Burisma совершали российские хакеры
СМИ: Кибератаки на сайт Burisma совершали российские хакеры
Авиакатастрофа в Иране: в Раде подготовили заявление
Авиакатастрофа в Иране: в Раде подготовили заявление
Назван новый главный тренер Барселоны
Назван новый главный тренер Барселоны
Вот и ушла эпоха: Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Вот и ушла эпоха: Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Лучше не надо: продукты, которые не рекомендуется повторно разогревать

Смотрите фото (8)
Лучше не надо: продукты, которые не рекомендуется повторно разогревать
06:32 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: sovetchiki.org

Новости шоу бизнеса:Существуют такие продукты питания, которые лучше всего употреблять в пищу исключительно свежими или остывшими.

  • 1

    Курица

    В современном рационе человека именно куриное мясо является одним из важнейших источников белка. Мало кто знает, однако повторное (и тем более многократное) разогревание курицы, меняют структуру того самого белка, что делает продукт плохо усваиваемым и тяжелым для организма. Такая птичка существенно повышает риск развития гастрита. Так что лучше всего готовить курицы столько, чтобы она была съедена за раз.

  • 2

    Чеснок

    Мало кто ест чеснок отдельно от основного блюда и уж тем более никто его отдельно не готовит. Тем не менее, он то и дело встречается в качестве добавки. Чеснок обладает огромным количеством полезных свойств. К сожалению, большинство из них напрочь теряется при попытке разогреть блюдо еще раз. Справедливости ради стоит подчеркнуть, что многие свойства чеснока теряются и при обычной горячей готовке.

  • 3

     Грибы

    Как и курица, грибы очень ценный и важный источник белка. Как несложно догадаться, данная особенность делает их крайне «тяжелыми» для организма в плане усвоения. Кроме того, в грибах достаточно много протеина. К сожалению, почти все полезные качества грибов теряются при горячей готовке и последующих попытка разогреть остывшее блюдо. Лучше всего использовать маринованные грибы для холодных блюд и салатов.

  • 4

    Яйца

    Яйца – это очень калорийный и в тоже время полезный продукт. Однако, многократное разогревание блюда из яиц приводит к тому, что оно теряет абсолютно все свои полезные качества. Происходит это по причине того, что термальная обработка меняет структуру белка, жиров и углеводов. Кроме того, не стоит греть омлет и яичницу, так как в этом случае не только теряются витамины, но еще и образуются потенциально опасные токсины.

  • 5

    Листовые овощи и свекла

    Овощи содержат огромное количество витаминов. Однако, почти все они исчезают в процессе термальной обработки продукта. Если хочется получать от овощей пользу, нужно стараться употреблять их в пищу сырыми. Свеклу же вообще лучше не греть, так как в этом случае в ней начинают образовываться в большом количестве канцерогены.

  • 6

    Рис

    Очень богатый на витамины и минералы злак. К сожалению, все это делает его еще и идеальной средой для размножения многочисленных бактерий. Поэтому блюда из риса лучше употреблять в пищу всем коллективом за один раз так, чтобы ничего не оставалось. Повторное разогревание пользы также не добавляет, лишая рис всех оставшихся полезных веществ.

  • 7

    Картофель

    Повторное разогревание картофеля приводит к тому, что крахмал в его структуре окончательно теряет свои положительные свойства и начинает формировать исключительно негативные. Кроме того, разогретая картошка имеет не самый приятный вкус и запах, а ее пищевая ценность снижается в несколько раз, по сравнению с только что приготовленным блюдом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки
02 Старый Новый год 2020: чего не стоит делать в этот день
03 Назван новый главный тренер Барселоны
04 Разговор Зеленского и Рухани: Украина направила официальную ноту Ирану
05 Никакого рейдерства: Зеленский подписал изменения в земельный кодекс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Китайская биржа выкупила половину украинской ПФТС
Китайская биржа выкупила половину украинской ПФТС
СМИ: Российские наемники отходят от Триполи
СМИ: Российские наемники отходят от Триполи
Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном
Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном
Рецепт дня: фаршированная картошка
Рецепт дня: фаршированная картошка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь