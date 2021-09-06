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Грибники з України зможуть потрапити у Білорусь за спрощеною системою: що це означає

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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ДПСУ у Рівненській області Новина оновлена 05 вересня 2021, 15:53
ДПСУ у Рівненській області

Спрощена система перетину кордону буде діяти до 15 листопада

З понеділка, 6 вересня, Україна та Білорусь у рамках двосторонніх домовленостей спрощує перетин кордону для жителів прикордонних населених пунктів, які прямують по гриби та ягоди у заповідник "Ольманські болота".

Про це повідомляє Північний кордон Держприкордонслужби у Facebook.

Спрощений пропуск мешканців прикордонних сіл буде діяти лише у Рівненській області з 6 вересня до 15 листопада. Пропуск осіб здійснюватимуть з 6:00 до 20:00 з обов’язковим поверненням громадян на територію у день перетину кордону.

Пункти пропуску на цей період для грибників:

  • "Познань" – для жителів населених пунктів Познань, Глинне, Обсіч, Дубно, Хмель;
  • "Березове" – для жителів населених пунктів Заболоття, Грабунь, Березове, Глинне, Дубно, Хмель;
  • "Дроздинь" – для жителів населених пунктів Старе Село, Дроздинь, Заболоття.

Документи, які необхідно мати грибникам для перетину кордону:

  • паспорт громадянина України (до 16 років — свідоцтво про народження); 
  • довідка з сільського виконавчого комітету з вклеєною фотокарткою і підписом голови сільської ради з печаткою; 
  • перепустка, видана органами прикордонної служби Республіки Білорусь на право перебування в прикордонній смузі; 
  • іменна квитанція про оплату за відвідини республіканського ландшафтного заповідника "Ольманські болота";

Важливо! Особи до 16 років можуть перетинати кордон лише у супроводі законних представників, чи інших повнолітніх осіб (якщо є завірене нотаріусом клопотання). 

Перетин кордону дозволений лише у пішому порядку, або на велосипедах. При цьому громадян з паспортом у вигляді ID-картки пропускати не будуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Польща через велику кількість незаконних мігрантів вводить режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.

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