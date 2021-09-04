На кордоні з Польщею почали будувати новий пункт пропуску: обіцяли це зробити ще три роки тому
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Новий пункт пропуску з’явиться на Львівщині у 2025 році.
На кордоні України та Польщі розпочато будівництво автомобільного пункту пропуску Нижанковичі — Мальховіце. Його будівництво мало початися ще в 2018 році. На нього польське уряд виділяв 100 млн злотих, що в гривневому еквіваленті становить понад 708 млн. Але будівництво в підсумку обійдеться на 9 млн злотих дорожче.
Про це пише Zaxid.net.
Будівництво розпочали на території Польщі в Мальховіце 4 вересня і триватиме воно близько чотирьох років. Згідно з планами, тут зможуть перетинати кордон автобуси і вантажівки до 3,5 тонн.
Пункт буде розміщуватись на захід від Львова. Спочатку його планували зробити автомобільно-пішохідним. Про облаштування переїзду між державами заговорили ще в 2017.
Крім п’яти смуг проїзду тут заплановано зведення адміністративних будівель для роботи прикордонників та контролю транспорту.
Також повідомляється, що дорогу до пункту пропуску на території України також профінансував польський уряд, правда в кредит. 46 кілометрів дороги "Нижанковичі — Самбір" відремонтують за 19,5 млн євро.
Раніше "Телеграф" писав, що Франція надала Україні кредит на 1,3 млрд євро. Його планують витратити, зокрема на потреби водопостачання Києва та Луганщини.
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