На кордоні з Польщею почали будувати новий пункт пропуску: обіцяли це зробити ще три роки тому

Новий пункт пропуску з’явиться на Львівщині у 2025 році.

На кордоні України та Польщі розпочато будівництво автомобільного пункту пропуску Нижанковичі — Мальховіце. Його будівництво мало початися ще в 2018 році. На нього польське уряд виділяв 100 млн злотих, що в гривневому еквіваленті становить понад 708 млн. Але будівництво в підсумку обійдеться на 9 млн злотих дорожче.

Про це пише Zaxid.net.

Будівництво розпочали на території Польщі в Мальховіце 4 вересня і триватиме воно близько чотирьох років. Згідно з планами, тут зможуть перетинати кордон автобуси і вантажівки до 3,5 тонн.

Пункт буде розміщуватись на захід від Львова. Спочатку його планували зробити автомобільно-пішохідним. Про облаштування переїзду між державами заговорили ще в 2017.

Пункт пропуску буде неподалік від смт Нижанковичі

Крім п’яти смуг проїзду тут заплановано зведення адміністративних будівель для роботи прикордонників та контролю транспорту.

Також повідомляється, що дорогу до пункту пропуску на території України також профінансував польський уряд, правда в кредит. 46 кілометрів дороги "Нижанковичі — Самбір" відремонтують за 19,5 млн євро.

Раніше "Телеграф" писав, що Франція надала Україні кредит на 1,3 млрд євро. Його планують витратити, зокрема на потреби водопостачання Києва та Луганщини.