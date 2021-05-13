Кредит на 1,3 миллиарда: Зеленский рассказал, на что Украина потратит крупный транш от Франции

Правительства Украины и Франции заключили четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро. На что пойдут кредитные деньги рассказал сегодня, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщили на сайте Офиса президента, с помощью этих денег Франция поддержит проект улучшения водоснабжения в Киеве. За 70 млн евро планируют реконструировать сети в столице, что поможет улучшить качество питьевой воды для 25% жителей города.

За такую же сумму хотят улучшить водоснабжение и на Луганщине, что позволит обеспечить питьевой водой 20 населенных пунктов региона.

Кроме того, до 900 млн евро пойдет на обновление парка грузовых электрических локомотивов АО "Украинская железная дорога", предусматривающее поставку более 100 локомотивов компанией "Альстом".

За кредитные деньги Франции также закупят 370 спасательных машин для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (до 300 млн евро).

Напомним, из Украины отозвали старшего экономиста Международного валютного фонда (МВФ) Вима Фонтейна. В экономических кругах начались волнения и некоторые аналитики, а также ряд СМИ заговорили о том, что нам могут не дать очередной кредит от МВФ в августе-сентябре этого года.