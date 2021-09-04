На границе с Польшей начали строить новый пункт пропуска: обещали это сделать еще три года назад

Новый пункт пропуска появится на Львовщине в 2025 году.

На границе Украины и Польши начато строительство автомобильного пункта пропуска Нижанковичи — Мальховице. Его строительство должно было начаться еще в 2018 году. На него польское правительство выделяло 100 млн злотых, что в гривневом эквиваленте составляет более 708 млн. Но строительство в итоге обойдется на 9 млн злотых дороже.

Об этом пишет Zaxid.net.

Строительство начато на территории Польши в Мальховице 4 сентября и продлится около четырех лет. Согласно планам, здесь смогут пересекать границу автобусы и грузовики до 3,5 тонн.

Он будет находиться на запад от Львова. Изначально его планировали сделать автомобильно- пешеходным. Про обустройство переезда между государствами заговорили еще в 2017.

Пункт пропуска будет неподалеку от пгт Нижанковичи

Кроме пяти полос проезда здесь запланировано возведение административных зданий для работы пограничников и контроля транспорта.

Также сообщается, что дорогу к пункту пропуска на территории Украины также профинансировало польское правительство, правда в кредит. 46 километров дороги "Нижанковичи — Самбор" отремонтируют за 19,5 млн евро.

Ранее "Телеграф" писал, что Франция предоставила Украине кредит на 1,3 млрд евро. Его планируют потратить, в частности на нужды водоснабжения Киева и Луганщины.