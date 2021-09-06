Укр

Грибники из Украины смогут попасть в Беларусь по упрощенной системе: что это значит

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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ГПСУ в Ровенской области Новость обновлена 05 сентября 2021, 15:53
ГПСУ в Ровенской области

Упрощенная система пересечения границы будет действовать до 15 ноября

С понедельника, 6 сентября, Украина и Беларусь в рамках двусторонних договоренностей упрощает пересечение границы для жителей приграничных населенных пунктов, следующих по грибы и ягоды в заповедник "Ольманские болота".

Об этом сообщает Северная граница Госпогранслужбы в Facebook.

Упрощенный пропуск жителей приграничных сел будет действовать в Ровенской области с 6 сентября по 15 ноября. Пропуск лиц будут осуществлять с 6:00 до 20:00 с обязательным возвращением граждан на территорию в день пересечения границы.

Пункты пропуска на этот период для грибников:

  • "Познань" — для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель;
  • "Березовое" — для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовое, Глинное, Дубно, Хмель;
  • "Дроздынь" — для жителей населенных пунктов Старое Село, Дроздынь, Заболотье.

Документы, которые необходимо иметь грибникам для пересечения границы:

  • паспорт гражданина Украины (до 16 лет — свидетельство о рождении);
  • справка от сельского исполнительного комитета с вклеенной фотографией и подписью председателя сельского совета с печатью;
  • пропуск, выданный органами пограничной службы Республики Беларусь на право пребывания в пограничной полосе;
  • именная квитанция об оплате за посещение республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота";

Важно! Лица до 16 лет могут пересекать границу только в сопровождении законных представителей или иных совершеннолетних лиц (если есть заверенное нотариусом ходатайство).

Пересечение границы разрешено только в пешем порядке или на велосипедах. При этом граждан с паспортом в виде ID-карты пропускать не будут.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Польша из-за большого количества незаконных мигрантов вводит режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

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