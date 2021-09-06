Грибники из Украины смогут попасть в Беларусь по упрощенной системе: что это значит
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Упрощенная система пересечения границы будет действовать до 15 ноября
С понедельника, 6 сентября, Украина и Беларусь в рамках двусторонних договоренностей упрощает пересечение границы для жителей приграничных населенных пунктов, следующих по грибы и ягоды в заповедник "Ольманские болота".
Об этом сообщает Северная граница Госпогранслужбы в Facebook.
Упрощенный пропуск жителей приграничных сел будет действовать в Ровенской области с 6 сентября по 15 ноября. Пропуск лиц будут осуществлять с 6:00 до 20:00 с обязательным возвращением граждан на территорию в день пересечения границы.
Пункты пропуска на этот период для грибников:
- "Познань" — для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель;
- "Березовое" — для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовое, Глинное, Дубно, Хмель;
- "Дроздынь" — для жителей населенных пунктов Старое Село, Дроздынь, Заболотье.
Документы, которые необходимо иметь грибникам для пересечения границы:
- паспорт гражданина Украины (до 16 лет — свидетельство о рождении);
- справка от сельского исполнительного комитета с вклеенной фотографией и подписью председателя сельского совета с печатью;
- пропуск, выданный органами пограничной службы Республики Беларусь на право пребывания в пограничной полосе;
- именная квитанция об оплате за посещение республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота";
Важно! Лица до 16 лет могут пересекать границу только в сопровождении законных представителей или иных совершеннолетних лиц (если есть заверенное нотариусом ходатайство).
Пересечение границы разрешено только в пешем порядке или на велосипедах. При этом граждан с паспортом в виде ID-карты пропускать не будут.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Польша из-за большого количества незаконных мигрантов вводит режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.
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