Заменяют мясо и спасают от болезней: ТОП-5 самых полезных грибов

Собирать грибы необходимо осторожно и желательно в окружении людей, которые в этом разбираются

В Украине грибной сезон в самом разгаре, а это значит, что леса заполонили грибники — как профессионалы, так и любители. О пользе грибов сказано уже очень много — и масса белка, и наличие витаминов, и способствование организму при различных болезнях.

По этому случаю "Телеграф" собрал ТОП-5 самых полезных съедобных грибов по мнению диетологов.

Сыроежка — пятое место

Сыроежка

Сыроежка — очень распространенный в украинских лесах гриб и грибники со стажем очень часто их не берут. И очень зря, ведь сыроежки имеют много белка, витамины РР, С, Е и практически всю группу витаминов B, отвечающих за метаболизм. Этот гриб способствует выводу холестерина из организма, обладает дезинфицирующим свойством и очищают желудочно-кишечный тракт.

Грузди — четвертое место

Грузди

Ценность груздя — в наличии витамина D растительного происхождение, а таких продуктов, к слову, вовсе немного. Он бесценен при мочекаменной болезни и является натуральным антибиотиком.

Рыжики — третье место

Рыжики

Грибы-рыжики сложно перепутать с другими из-за насыщенного цвета, аромата, а после готовки еще и невероятного вкуса. Помимо этих преимуществ рыжики также очень легко усваиваются. В их составе — полная группа каротиноидов, витаминов группы B. Эти грибы спасают при проблемах с легкими и нормализуют обмен веществ.

Подосиновик — второе место

Подосиновик

У этих грибов есть отличительная черта — яркая красная шляпка. Подосиновики ценны тем, что в них много железа, калия, фосфора и белка. Организм человека при их употреблении насыщается клетчаткой, полезными жирными кислотами и лецитином. В этих грибах, к слову, белка больше, чем в мясе.

Белый гриб — первое место

Белый гриб

Самый полезный из всех грибов, по мнению диетологов, именно белый гриб. В нем есть и белок, и ферменты, и полисахариды. А частое употребление этого гриба способствует устранению проблем сердечно-сосудистой системы, способствует работе щитовидки, помогает иммунной системе.

Помимо этого, в белом грибе содержится фосфор, железо, цинк, кальций да и вообще — это самый богатый витаминами гриб среди возможных. Он способен полностью заменить мясо.

Внимание! При сборе грибов стоит быть крайне внимательным, чтобы случайно не положить в корзину ядовитый гриб. При малейших сомнениях в съедобности гриба — не берите его.

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