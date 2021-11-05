Украинские АЗС массово "бодяжат" бензин: на каких заправках можно купить качественное топливо

Кількість домішок у бензині безпосередньо впливає на витрату палива, а неякісне паливо завдає шкоди автомобілю та навколишньому середовищу

Якість бензину в Україні змушує бажати найкращого. Про це свідчать дані дослідження "Інституту споживчих експертиз", який перевірив якість бензину А-95.

Так, для дослідження було взято проби бензину на 14 українських АЗС: БРСМ-Нафта, Циклон, Avantage 7, BVS, Chipo, Brent Oil, KLO, Kraft, motto, ОККО, Prime, Shell, ZOG та WOG. Експерти звертають увагу, що якість палива не залежить від вартості чи впізнаваності бренду автозаправних станцій.

Проби палива відправляли до лабораторії, де їх досліджували на відповідність нормам профільного ДСТУ 7687:2015. Зразки перевіряли згідно з основними параметрами: октанове число, вміст сірки, об’ємні частинки ароматичних вуглеводнів та бензолу. Ці показники мають бути в межах допусків ДСТУ, інакше вони можуть завдати шкоди автомобілю та екології.

Експерти Інституту споживчих експертиз визначили, що найякісніше паливо в Україні зараз продають мережі WOG, ОККО, ZOG та Prime. Бензин середньої якості реалізовують АЗС Avantage 7, SHELL, KLO, BVS, CHIPO та Kraft. У той же час найбільший вміст домішок знайшли у бензині мереж БРСМ-Нафта, motto, Brent Oil плюс Циклон.

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