Рус

Украинские АЗС массово "бодяжат" бензин: на каких заправках можно купить качественное топливо

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
134
Якість палива на українських АЗС часто не відповідає вимогам Новина оновлена 05 листопада 2021, 14:38
Якість палива на українських АЗС часто не відповідає вимогам

Кількість домішок у бензині безпосередньо впливає на витрату палива, а неякісне паливо завдає шкоди автомобілю та навколишньому середовищу

Якість бензину в Україні змушує бажати найкращого. Про це свідчать дані дослідження "Інституту споживчих експертиз", який перевірив якість бензину А-95.

Так, для дослідження було взято проби бензину на 14 українських АЗС: БРСМ-Нафта, Циклон, Avantage 7, BVS, Chipo, Brent Oil, KLO, Kraft, motto, ОККО, Prime, Shell, ZOG та WOG. Експерти звертають увагу, що якість палива не залежить від вартості чи впізнаваності бренду автозаправних станцій.

Проби палива відправляли до лабораторії, де їх досліджували на відповідність нормам профільного ДСТУ 7687:2015. Зразки перевіряли згідно з основними параметрами: октанове число, вміст сірки, об’ємні частинки ароматичних вуглеводнів та бензолу. Ці показники мають бути в межах допусків ДСТУ, інакше вони можуть завдати шкоди автомобілю та екології.

Експерти Інституту споживчих експертиз визначили, що найякісніше паливо в Україні зараз продають мережі WOG, ОККО, ZOG та Prime. Бензин середньої якості реалізовують АЗС Avantage 7, SHELL, KLO, BVS, CHIPO та Kraft. У той же час найбільший вміст домішок знайшли у бензині мереж БРСМ-Нафта, motto, Brent Oil плюс Циклон.

Нагадаємо, через зростання цін на газ на міжнародних ринках в Україні може стрімко зрости вартість основних продуктів харчування.

Теги:
#Бензин #АЗС #Експертиза
Скільки, кому і коли сплачувати єдиний податок та ЄСВ
Гроші
Податки для ФОПів – коли та скільки малий бізнес має сплачувати до бюджету (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скільки, кому і коли сплачувати єдиний податок та ЄСВ
Податки для ФОПів – коли та скільки малий бізнес має сплачувати до бюджету (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Галина Третьякова
"Одним ворогом менше": нардепи покарали Третьякову за слова про померлого Полякова
Дата публікації
Категорія
Анна Скороход у Верховній Раді
"Я його знала надто добре": Скороход у Раді зробила гучну заяву після смерті Полякова (ексклюзивне відео)
Дата публікації
Категорія
Вакцина проти COVID-19
Яку вакцину від коронавірусу вибрати? Лікар вказав на один нюанс
Дата публікації
Категорія
У ДТП на проспекті Гагаріна 1 особа загинула, 4 постраждали
Світить менший термін? Генпрокурор розповіла про покарання для 16-річного мажора після ДТП у Харкові