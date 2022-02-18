Ще один "фронт": чи можуть Путін і Лукашенко залишити Україну без бензину

Ембарго на паливо від Путіна та Лукашенка може спровокувати війну

Перманентна загроза вторгнення РФ в Україну змушує думати про те, які кроки Російської Федерації можуть стати "маркерами" цього кроку.

Як розповіли "Телеграфу" експерти, дуже вразливою у цьому сенсі є залежність України від нафтопродуктів з РФ та союзної їй Білорусі.

До 2/3 ринку – Росія та Білорусь

Мабуть, основним сегментом економіки, в якому вплив РФ та Білорусі на Україну є найяскравішим, – це ринок нафтопродуктів.

Так, за словами директора спеціальних проектів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадія Рябцева, частка бензину з обох країн складає близько 1/3 ринку бензину, 2/3 дизельного палива і більше 50% зрідженого газу для авто.

Геннадій Рябцев

"Це пояснюється близькістю ринків, що дозволяє мати мінімальні витрати на доставку, при цьому зручну логістику через ті ж трубопроводи для нас, і вищу ціну на нашому ринку – для росіян та білорусів. При цьому постачання досить взаємовигідне – стабільні постачання важливі для України, а надходження валюти — для РФ і Білорусі. Не особливо псують картину навіть спеціальний збір на постачання російського дизпалива трубопроводом", — говорить експерт.

Солідарний з ним і економічний експерт Олексій Кущ, який наголошує, що ці поставки, особливо з Білорусі, дозволяють задовольняти потреби вітчизняного ринку.

"З Білорусі дуже зручна логістика — паливо надходить трубопроводом і залізницею, що означає стабільність поставок, їхню високу пропускну здатність і невисокі витрати на доставку", — каже експерт.

Олексій Кущ

За даними Держстату України за січень-листопад 2021 року наша країна імпортувала нафтопродуктів:

з Білорусі – на 2,521 млрд дол (зростання на 88,8% до аналогічного періоду 2020 року);

з РФ — 2,973 млрд дол (зростання 27,5%).

Ембарго означає дефіцит і сплеск цін

Водночас зручність постачання має і свою оборотну ціну – залежність України від білоруського та російського палива, що може боляче вдарити по вітчизняному ринку.

"У нас немає жодних альтернативних постачальників нафтопродуктів та стабілізаційного запасу палива. Про це багато говорять, але нічого не роблять. Запасів палива в країні залишається приблизно на 2 тижні, тоді як пошук та організація поставок замість РФ та Білорусі займуть мінімум місяць. в умовах зростання попиту на паливо не факт, що ми взагалі знайдемо вільні обсяги цього ресурсу", — каже Геннадій Рябцев.

Ця слабкість, за словами експерта, може особливо боляче вдарити по аграріях, якщо скажімо, припинення постачання відбудеться напередодні посівної чи збиральної компанії.

Олексій Кущ звертає увагу на те, що альтернативні маршрути поставок – з Литви через Білорусь, блокуються Мінськом, а через Польщу виходить довше, а отже, й дорожче. При цьому останній маршрут не дозволить суттєво наростити обсяги постачання.

Схожі проблеми з поставками через чорноморські порти – доставляти паливо доведеться через "вузьке шийку" Босфору, що знову ж таки вийде дорожче та повільніше. Залишається і питання пропускних здібностей українських портів, якщо паливо буде надходити саме з південного напрямку.

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У будь-якому разі, часу на організацію постачань та насичення ринку піде куди більше двох тижнів, що викличе неминуче зростання цін на пальне, і передбачити масштаб цього стрибка експерти не беруться.

"Це може бути в 3, 5, 10, 50 разів — ніхто не може цього сказати, тому що припинення поставок палива з РФ та Білорусі зроблять головним уже не питання ціни, а фізичної наявності палива", — наголошує Геннадій Рябцев.

Ембарго на паливо – отже, війна?

Втім, як вважають експерти, варіант зі зростанням цін на паливо в десятки разів малоймовірний, щоправда, пояснюють це співрозмовники "Телеграфа" по-різному.

Так, Геннадій Рябцев вважає, що експорт та реекспорт нафтопродуктів в Україну для Білорусі та РФ надто вигідний, щоб від нього відмовлятися, адже це мільярди доларів, які у разі відмови від поставок рано чи пізно отримуватимуть інші постачальники.

Олексій Кущ вважає, що введення ембарго на паливо означатиме по суті початок активних бойових дій з боку РФ.

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"Припинити постачання палива скажемо за добу до вторгнення, здається правильним ходом для РФ, адже тим самим вони найсильніше б’ють по українській армії, залишаючи її без нафтопродуктів", — підкреслює експерт.

Тим часом, Міністерство економіки України продовжує підвищувати рекомендовану граничну ціну палива – з 11 лютого АЗС дозволили продавати літр ДП за 36,07 грн, а бензин за 36,75 грн. До цього гранична ціна на дизель з 2 лютого обмежувалася 35,3 грн. і бензин – 35,84 грн.