Ціни на заправках можна знизити на 3-3,5 грн/л: як працює схема
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Зростання цін на бензин в Україні продовжує ставити рекорди, але є спосіб змінити ситуацію, якщо держава діятиме жорсткіше
Ціни на бензин та дизельне паливо в Україні продовжують зростати. У середині січня гранична вартість палива не могла перевищувати 32,16 грн за літр дизеля та 32,92 грн за бензин, але вже з 3 лютого міністерство економіки підвищило граничну ціну до 35,3 грн для дизеля та 35,84 грн для бензину.
При цьому, за даними Держстату, у грудні 2020 року дизпаливо коштувало 24 гривні за літр, а бензин – 30,5 гривень. "Телеграф" поцікавився в експертів, що стало причиною такого подорожчання і що чекає на українських автовласників далі.
Винні зростання світових цін, курс гривні та держава
На думку директора "Консалтингової групи АІ-95" Сергія Куюна, причин подорожчання дві, обидві носять об’єктивний характер.
"Перша причина — зростання цін на нафту з початку року на 20%. А друга — зміцнення курсу долара. Ми імпортуємо близько 90% споживання у вигляді нафти або нафтопродуктів, і не помічати зовнішні тенденції ми не можемо", — заявив експерт "Телеграфу".
Згоден з обома причинами директор спеціальних проектів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадій Рябцев, щоправда відносить до них ще й діяльність держави.
"Держава повністю самоусунулася від контролю над ринком, всі перевірки зводяться до перегляду ксерокопій документів про відповідність палива технічно вимогам. Купа компаній імпортують різні добавки, а потім продають бензин марки Євро-5, хоча самі його не імпортують. А методика, яка використовується чиновниками при розрахунку граничних цін, викликає ще більше питань — бензин в Україні пропонують рахувати виходячи з вартості постачання річковими баржами палива в Нідерландах. У результаті – вартість дизельного палива фактично дорівнює бензину, коли таке було?", — говорить про загадки держрегулювання ринку експерт.
Зрештою, на думку Рябцева, Мінекономіки просто дає "індульгенцію" учасникам ринку палива на зростання цін.
Втім, Сергій Куюн вважає, що держрегулювання цього ринку показало себе не гіршим чином.
"Упевнений, якби не воно, сьогодні ціна була б на 2-3 гривні вища, оскільки в такі періоди зростання цін на нафту ринок завжди виставляв ціну з випередженням. А потім з великим відставанням ціна падала. Механізм на основі прив’язки до зовнішніх індикаторів виключає такі спотворення та страхує від необґрунтованого зростання цін", — наголошує співрозмовник "Телеграфа". Втім, після спроби держави регулювати ціни на ринку багато мереж АЗС урізали або зовсім відмовилися від дисконтних програм, що також серйозно позначилося на вартості палива.
А як у сусідів?
На думку Сергія Куюна, найближчим часом падіння цін на паливо чекати не варто, тим більше, що загроза війни з РФ впливає і на світові ціни на нафту, оскільки може дестабілізувати постачання "чорного золота" і ще більше підняти ціни.
"У цій ситуації українському уряду було б корисно вивчити досвід Польщі, де з 1 лютого знижено акциз на нафтопродукти, анульовано податок з роздрібного продажу та головне – з 23 до 8% знижено ПДВ. У результаті ціни на АЗС там сьогодні нижчі, ніж в Україні. При цьому рівень життя в Польщі відчутно вищий", — говорить про один із шляхів зниження цін Сергій Куюн.
Для України цей досвід, за словами експерта, цікавий ще й тим, що ПДВ – "найкримінальніший" податок, його держава і так погано збирає. Тому зниження ПДВ на нафтопродукти до 10% вочевидь не означає автоматичного зниження доходів з бюджету, а ціни дозволили б знизити реально на 3,5 грн. на 1 літрі.
Так само вважає і Геннадій Рябцев, на його думку, держава має скасувати абсолютно неефективне регулювання шляхом вирахування граничної ціни на пальне і зайнятися наведенням порядку на ринку більш ефективнішим шляхом.
"Сьогодні в ціні бензину 40% — це податки і акцизи держави, 25% — чистий прибуток продавця і лише 35% — вартість власне бензину. Це практично надприбуток, вигідніший лише продаж газу українського видобутку в 10 разів дорожче за його собівартість", — каже Рябцев. .
За словами співрозмовника "Телеграфа", знизити ціну на пальне на кілька гривень може більш вірна податкова стратегія держави.
Тим часом на українських АЗС масово "бодяжать" паливо. На це скаржаться як експерти, так і прості автовласники.
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