Ціни на заправках можна знизити на 3-3,5 грн/л: як працює схема

Зростання цін на бензин в Україні продовжує ставити рекорди, але є спосіб змінити ситуацію, якщо держава діятиме жорсткіше

Ціни на бензин та дизельне паливо в Україні продовжують зростати. У середині січня гранична вартість палива не могла перевищувати 32,16 грн за літр дизеля та 32,92 грн за бензин, але вже з 3 лютого міністерство економіки підвищило граничну ціну до 35,3 грн для дизеля та 35,84 грн для бензину.

При цьому, за даними Держстату, у грудні 2020 року дизпаливо коштувало 24 гривні за літр, а бензин – 30,5 гривень. "Телеграф" поцікавився в експертів, що стало причиною такого подорожчання і що чекає на українських автовласників далі.

Винні зростання світових цін, курс гривні та держава

На думку директора "Консалтингової групи АІ-95" Сергія Куюна, причин подорожчання дві, обидві носять об’єктивний характер.

"Перша причина — зростання цін на нафту з початку року на 20%. А друга — зміцнення курсу долара. Ми імпортуємо близько 90% споживання у вигляді нафти або нафтопродуктів, і не помічати зовнішні тенденції ми не можемо", — заявив експерт "Телеграфу".

Згоден з обома причинами директор спеціальних проектів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадій Рябцев, щоправда відносить до них ще й діяльність держави.

"Держава повністю самоусунулася від контролю над ринком, всі перевірки зводяться до перегляду ксерокопій документів про відповідність палива технічно вимогам. Купа компаній імпортують різні добавки, а потім продають бензин марки Євро-5, хоча самі його не імпортують. А методика, яка використовується чиновниками при розрахунку граничних цін, викликає ще більше питань — бензин в Україні пропонують рахувати виходячи з вартості постачання річковими баржами палива в Нідерландах. У результаті – вартість дизельного палива фактично дорівнює бензину, коли таке було?", — говорить про загадки держрегулювання ринку експерт.

Зрештою, на думку Рябцева, Мінекономіки просто дає "індульгенцію" учасникам ринку палива на зростання цін.

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Втім, Сергій Куюн вважає, що держрегулювання цього ринку показало себе не гіршим чином.

"Упевнений, якби не воно, сьогодні ціна була б на 2-3 гривні вища, оскільки в такі періоди зростання цін на нафту ринок завжди виставляв ціну з випередженням. А потім з великим відставанням ціна падала. Механізм на основі прив’язки до зовнішніх індикаторів виключає такі спотворення та страхує від необґрунтованого зростання цін", — наголошує співрозмовник "Телеграфа". Втім, після спроби держави регулювати ціни на ринку багато мереж АЗС урізали або зовсім відмовилися від дисконтних програм, що також серйозно позначилося на вартості палива.

А як у сусідів?

На думку Сергія Куюна, найближчим часом падіння цін на паливо чекати не варто, тим більше, що загроза війни з РФ впливає і на світові ціни на нафту, оскільки може дестабілізувати постачання "чорного золота" і ще більше підняти ціни.

"У цій ситуації українському уряду було б корисно вивчити досвід Польщі, де з 1 лютого знижено акциз на нафтопродукти, анульовано податок з роздрібного продажу та головне – з 23 до 8% знижено ПДВ. У результаті ціни на АЗС там сьогодні нижчі, ніж в Україні. При цьому рівень життя в Польщі відчутно вищий", — говорить про один із шляхів зниження цін Сергій Куюн.

Для України цей досвід, за словами експерта, цікавий ще й тим, що ПДВ – "найкримінальніший" податок, його держава і так погано збирає. Тому зниження ПДВ на нафтопродукти до 10% вочевидь не означає автоматичного зниження доходів з бюджету, а ціни дозволили б знизити реально на 3,5 грн. на 1 літрі.

Так само вважає і Геннадій Рябцев, на його думку, держава має скасувати абсолютно неефективне регулювання шляхом вирахування граничної ціни на пальне і зайнятися наведенням порядку на ринку більш ефективнішим шляхом.

"Сьогодні в ціні бензину 40% — це податки і акцизи держави, 25% — чистий прибуток продавця і лише 35% — вартість власне бензину. Це практично надприбуток, вигідніший лише продаж газу українського видобутку в 10 разів дорожче за його собівартість", — каже Рябцев. .

За словами співрозмовника "Телеграфа", знизити ціну на пальне на кілька гривень може більш вірна податкова стратегія держави.

Тим часом на українських АЗС масово "бодяжать" паливо. На це скаржаться як експерти, так і прості автовласники.