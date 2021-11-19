На Львівщині фура протаранила заправку та застрягла: відео вражає
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Водій вантажного авто намагався уникнути зіткнення з легковиком, але врізався в АЗС
У Львівській області на трасі "Київ — Чоп" (дивись карту нижче) сталася незвичайна ДТП, внаслідок якої фура з причепом опинилася "у полоні" заправки.
За інформацією місцевих ЗМІ, аварія сталася увечері 18 листопада у районі села Розвадів на вул. Богдана Хмельницького. Вантажівка рухалася трасою, але ледве не зіткнулася з легковиком. Щоб уникнути цієї ДТП, 47-річному водієві довелося крутнути кермо: внаслідок такого маневру фура протаранила у заправку "БРСМ" і застрягла там.
На місце прибули пожежні, поліцейські та швидкі, проте допомога рятувальників та медиків, на щастя, не знадобилася.
Наразі правоохоронці Львівщини з’ясовують усі обставини і винного у цій аварії.
Нагадаємо, що 18 листопада у Львівській області на трасі "Київ — Чоп" сталася жахлива аварія, внаслідок якої загинула 12-річна дитина. Удар був такої сили, що автомобілі буквально перетворилися на купу металу.
Тим часом у Рівному на дорозі легковик врізався в електроопору, і його буквально розламало на дві частини — фото вражають.