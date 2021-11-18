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Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: загинула дитина, батьки у тяжкому стані (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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ДТП на трасі Київ-Чоп Новина оновлена 18 листопада 2021, 11:45
ДТП на трасі Київ-Чоп

У ДТП загинула дівчинка-підліток, батьки у тяжкому стані.

Вранці 18 листопада у Львівській області сталася аварія, внаслідок якої загинула 12-річна дитина.

Як повідомляє поліція області, трагедія сталася о 07:20 на трасі Київ-Чоп біля села Красів Стрийського району.

За попередньою версією поліції, легковий автомобіль Skoda Octavia під керуванням 48-річної мешканки Івано-Франківська зіткнувся з Opel Astra, за кермом якого був 50-річний мешканець села. Удар був такої сили, що автомобілі буквально перетворилися на купу металу.

Внаслідок зіткнення загинула 12-річна пасажирка Opel. Ще одна пасажирка Opel, 52-річна місцева мешканка та сам водій були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями. Постраждалих у тяжкому стані доправили до 8-ї міської лікарні Львова.

Аварія сталася вранці 18 листопада
Аварія сталася вранці 18 листопада
У ДТП загинула 12-річна дівчинка
У ДТП загинула 12-річна дівчинка
Чоловіка та жінку доставили до лікарні у тяжкому стані
Чоловіка та жінку доставили до лікарні у тяжкому стані

Як повідомляє видання ZAXID.NET, постраждалі чоловік і дружина, їх доправили до лікарні близько 09:15 і зараз за їх життя борються лікарі.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 14 листопада в Рівному на дорозі легковик врізався в електроопору і його буквально розламав на дві частини.

А 11 листопада у Києві автомобіль на повному ході врізався у стовп.

Теги:
#Львівська область #ДТП #Аварія
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