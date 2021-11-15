"Ніби метеорит упав": у Рівному сталася епічна ДТП, фото та відео вражають
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Водій міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння
Вночі 14 листопада у Рівному сталася лякаюча дорожньо-транспортна аварія — під час зіткнення з електроопорою легковик буквально розламало на дві частини.
Подробиці повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
Відомо, що інцидент стався пізно вночі поряд із автозаправкою на Луцькому кільці. Місцевим камерам спостереження навіть вдалося зафільмувати момент зіткнення авто Plymouth Acclaim з бетонним стовпом.
Швидкість пересування машини була настільки потужною, що через удар "плімут" фактично "розділило" надвоє. Відразу після зіткнення в автомобілі загорівся моторний відсік.
Цікаво, що в салоні автомобілі перебували двоє чоловіків, обидва жителі Рівного. Лише дивом жоден із них не загинув. І у 30-річного водія, і у 23-річного пасажира діагностовано політравму (множинні пошкодження різних тканин та органів). Також у молодшого чоловіка зламано стегно.
Наразі з причинами аварії розбирається слідство, а її учасники перебувають у лікарні. Існує ймовірність, що водій був напідпитку, проте це з’ясувуватиме експертиза.
Зауважимо, що спостережливі жителі Рівного помітили ще одного мимовільного свідка (чи навіть безпосереднього учасника) ДТП – темного пса. За словами очевидців, він живе поряд із заправкою і часто спить біля стовпа, до якого влетів "плімут".
На ролику чітко видно, що тварина після аварії тікає з місця події, але що сталося з ним далі, невідомо.
Загалом аварія викликала вельми однозначну реакцію користувачів мережі — обурення.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про ще одну аварію поряд з автозаправкою, але цього разу в Києві. У цьому випадку, на жаль, водієві вижити не вдалося.
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