"Ніби метеорит упав": у Рівному сталася епічна ДТП, фото та відео вражають

Водій міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння

Вночі 14 листопада у Рівному сталася лякаюча дорожньо-транспортна аварія — під час зіткнення з електроопорою легковик буквально розламало на дві частини.

Подробиці повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Відомо, що інцидент стався пізно вночі поряд із автозаправкою на Луцькому кільці. Місцевим камерам спостереження навіть вдалося зафільмувати момент зіткнення авто Plymouth Acclaim з бетонним стовпом.

Швидкість пересування машини була настільки потужною, що через удар "плімут" фактично "розділило" надвоє. Відразу після зіткнення в автомобілі загорівся моторний відсік.

Передня частина машини

Все, що залишилося від салону

Цікаво, що в салоні автомобілі перебували двоє чоловіків, обидва жителі Рівного. Лише дивом жоден із них не загинув. І у 30-річного водія, і у 23-річного пасажира діагностовано політравму (множинні пошкодження різних тканин та органів). Також у молодшого чоловіка зламано стегно.

Наразі з причинами аварії розбирається слідство, а її учасники перебувають у лікарні. Існує ймовірність, що водій був напідпитку, проте це з’ясувуватиме експертиза.

Автомобільне скло перетворилося на биті крихти

Зауважимо, що спостережливі жителі Рівного помітили ще одного мимовільного свідка (чи навіть безпосереднього учасника) ДТП – темного пса. За словами очевидців, він живе поряд із заправкою і часто спить біля стовпа, до якого влетів "плімут".

На ролику чітко видно, що тварина після аварії тікає з місця події, але що сталося з ним далі, невідомо.

Момент появи собаки на відео

Загалом аварія викликала вельми однозначну реакцію користувачів мережі — обурення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про ще одну аварію поряд з автозаправкою, але цього разу в Києві. У цьому випадку, на жаль, водієві вижити не вдалося.