"Будто метеорит упал": в Ровно произошло эпичное ДТП, фото и видео впечатляют

Водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения

Ночью 14 ноября в Ровно случилась пугающая дорожно-транспортная авария — во время столкновения с электроопорой легковушку буквально разломило на две части.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Известно, что инцидент произошел поздней ночью рядом с автозаправкой на Луцком кольце. Местным камерам наблюдения даже удалось заснять момент столкновения авто Plymouth Acclaim с бетонным столбом.

Скорость передвижения машины была настолько мощной, что из-за удара "плимут" фактически "поделило" надвое. Сразу же после столкновения в автомобиле загорелся моторный отсек.

Передняя часть машины

Все, что осталось от салона

Интересно, что в салоне автомобиле находилось двое мужчин, оба жители Ровно. Лишь по счастливой случайности ни один из них не погиб. И у 30-летнего водителя, и у 23-летнего пассажира диагностирована политравма (множественные повреждения различных тканей и органов). Также у парня помладше сломано бедро.

Сейчас с причинами аварии разбирается следствие, а ее участники находятся в больнице. Существует вероятность, что водитель был пьян, однако это предстоит выяснить экспертизе.

Автомобильное стекло превратилось в мелкое крошево

Отметим, что наблюдательные жители Ровно заметили еще одного невольного свидетеля (или даже непосредственного участника) ДТП — темного пса. По словам очевидцев, он живет рядом с заправкой и часто спит у столба, в который влетел "плимут".

На ролике четко видно, что животное после аварии убегает с места происшествия, но что случилось с ним дальше, неизвестно.

Момент появления собаки на видео

В целом же авария вызвала весьма однозначную реакцию пользователей сети — негодование.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал об еще одной аварии рядом с автозаправкой, но на этот раз в Киеве. В этом случае, к сожалению, водителю выжить не удалось.