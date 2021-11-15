Стало погано за кермом? У Києві таксі з пасажиром мало не протаранило заправку (ексклюзивні фото)

Таксисту стало погано після аварії

Пізнього вечора 14 листопада у Києві на вулиці Теліги до дорожньо-транспортної пригоди потрапив автомобіль служби таксі. Після пережитого шоку водій помер.

Ексклюзивні подробиці повідомив кореспондент "Телеграфа", який побував на місці подій.

Відомо, що в машині марки КІА, крім водія (на вигляд років шістдесяти), перебувала ще й жінка. Вона внаслідок аварії не постраждала.

Водій виїхав на тротуар

Іронічно, що аварія сталася поряд із пам’ятником

Причини ДТП поки що з’ясовуються. Стверджується, що в якийсь момент їзди вулицею Теліги таксист просто втратив контроль над транспортним засобом.

Колесо практично відлетіло

Спуск неподалік автозаправної станції й узагалі став фатальним: зачепивши відбійник, машина вилетіла на тротуар, після чого врізалася у дерево та бетонний стовп. На знімках чітко видно, які серйозні пошкоджень одержав автомобіль.

Машина зазнала серйозних пошкоджень

По дорозі авто встигло зачепити дерево

Звичайно, якби аварія сталася безпосередньо на АЗС, наслідки могли бути ще більшими трагічними.

Водій після аварії був живий. Але майже одразу після відчув себе погано і знепритомнів. На жаль, навіть медикам, які прибули на місце, не вдалося його врятувати.

Водій загинув після аварії

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше ми розповідали подробиці дорожньої аварії під Одесою, де з легковиком зіткнувся поліцейський кросовер. До лікарні потрапили навіть малі діти.