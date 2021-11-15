Рус

Стало погано за кермом? У Києві таксі з пасажиром мало не протаранило заправку (ексклюзивні фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
140
Машина рухалася до Почайни, але вилетіла на тротуар. Новина оновлена 15 листопада 2021, 07:37
Машина рухалася до Почайни, але вилетіла на тротуар.

Таксисту стало погано після аварії

Пізнього вечора 14 листопада у Києві на вулиці Теліги до дорожньо-транспортної пригоди потрапив автомобіль служби таксі. Після пережитого шоку водій помер.

Ексклюзивні подробиці повідомив кореспондент "Телеграфа", який побував на місці подій.

Відомо, що в машині марки КІА, крім водія (на вигляд років шістдесяти), перебувала ще й жінка. Вона внаслідок аварії не постраждала.

Водій виїхав на тротуар
Водій виїхав на тротуар
Іронічно, що аварія сталася поряд із пам’ятником
Іронічно, що аварія сталася поряд із пам’ятником

Причини ДТП поки що з’ясовуються. Стверджується, що в якийсь момент їзди вулицею Теліги таксист просто втратив контроль над транспортним засобом.

Колесо практично відлетіло
Колесо практично відлетіло

Спуск неподалік автозаправної станції й узагалі став фатальним: зачепивши відбійник, машина вилетіла на тротуар, після чого врізалася у дерево та бетонний стовп. На знімках чітко видно, які серйозні пошкоджень одержав автомобіль.

Машина зазнала серйозних пошкоджень
Машина зазнала серйозних пошкоджень
По дорозі авто встигло зачепити дерево
По дорозі авто встигло зачепити дерево

Звичайно, якби аварія сталася безпосередньо на АЗС, наслідки могли бути ще більшими трагічними.

Водій після аварії був живий. Але майже одразу після відчув себе погано і знепритомнів. На жаль, навіть медикам, які прибули на місце, не вдалося його врятувати.

Водій загинув після аварії
Водій загинув після аварії

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше ми розповідали подробиці дорожньої аварії під Одесою, де з легковиком зіткнувся поліцейський кросовер. До лікарні потрапили навіть малі діти.

Теги:
#Київ #ДТП
Холодна погода зміниться потеплінням
Україна
Коли потеплішає в Україні: прогноз погоди на тиждень
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Холодна погода зміниться потеплінням
Коли потеплішає в Україні: прогноз погоди на тиждень
Дата публікації
Категорія
"Метро" після початку розграбування
Спасибі "русскому миру": у мережі показали, що залишилося від розграбованого "Метро" у Донецьку
Дата публікації
Категорія
Вартість олії вже досить висока
Українцям прогнозують подорожчання соняшникової олії до 100 гривень за літр
Дата публікації
Категорія
Олена Павлова важко пережила втрату чоловіка і його братів
Вдова мера Кривого Рогу Павлова зробила гучну заяву, щоб захистити себе та сина (відео)
Дата публікації
Категорія
Ігор Кондратюк
Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк