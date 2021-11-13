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Постраждали діти, а поліцейський на межі смерті: з’явилися фото з місця ДТП під Одесою

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ДТП під Одесою Новина оновлена 13 листопада 2021, 20:10
ДТП під Одесою

П’ятеро людей отримали травми різного ступеня важкості.

Під Одесою, неподалік села Сичавка, поліцейський кросовер Renault вилетів з дороги та перекинувся після зіткнення з легковиком "Міцубісі", що рухався на зустріч.

Деталями події поділилося видання "Новини N".

За його інформацією, поліцейські намагалися когось зупинити, через що виїхали на зустрічну смугу, де і сталося лобове зіткнення з іншим автомобілем.

Відомо, що в "Міцубісі" знаходилася жінка та двоє дітей 2-х та 4-х років. Їх забрали з місця події свідки ДТП.

Видання пише, що вони постраждали, проте про серйозність їхніх травм не повідомляється.

У поліцейському кросовері перебували двоє правоохоронців. Стан водія оцінили як важкий.

Також повідомляється, що травм зазнала ще одна патрульна, яка знаходилася на пасажирському сидінні.

Обох правоохоронців забрала з місця "швидка допомога".

На місці працюють рятувальники та інші поліцейські.

Поліцейський Рено зіткнувся з Міцубісі біля Сичавки
Поліцейський Рено зіткнувся з Міцубісі біля Сичавки
У ДТП постраждали двоє поліцейських
У ДТП постраждали двоє поліцейських
Також постраждала жінка та двоє дітей у Міцубісі
Також постраждала жінка та двоє дітей у Міцубісі
На місці працюють рятувальники
На місці працюють рятувальники

Як повідомлялося раніше, у Києві на бульварі Дружби народів легковик Mazda на великій швидкості залетів під вантажівку. Попри досить серйозні ушкодження, водій та пасажир легковика ушкоджень дивом уникли.

Теги:
#Одеса #ДТП #Миколаїв #Одеська область
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