Постраждали діти, а поліцейський на межі смерті: з’явилися фото з місця ДТП під Одесою

П’ятеро людей отримали травми різного ступеня важкості.

Під Одесою, неподалік села Сичавка, поліцейський кросовер Renault вилетів з дороги та перекинувся після зіткнення з легковиком "Міцубісі", що рухався на зустріч.

Деталями події поділилося видання "Новини N".

За його інформацією, поліцейські намагалися когось зупинити, через що виїхали на зустрічну смугу, де і сталося лобове зіткнення з іншим автомобілем.

Відомо, що в "Міцубісі" знаходилася жінка та двоє дітей 2-х та 4-х років. Їх забрали з місця події свідки ДТП.

Видання пише, що вони постраждали, проте про серйозність їхніх травм не повідомляється.

У поліцейському кросовері перебували двоє правоохоронців. Стан водія оцінили як важкий.

Також повідомляється, що травм зазнала ще одна патрульна, яка знаходилася на пасажирському сидінні.

Обох правоохоронців забрала з місця "швидка допомога".

На місці працюють рятувальники та інші поліцейські.

Поліцейський Рено зіткнувся з Міцубісі біля Сичавки

У ДТП постраждали двоє поліцейських

Також постраждала жінка та двоє дітей у Міцубісі

На місці працюють рятувальники

Як повідомлялося раніше, у Києві на бульварі Дружби народів легковик Mazda на великій швидкості залетів під вантажівку. Попри досить серйозні ушкодження, водій та пасажир легковика ушкоджень дивом уникли.