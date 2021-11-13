Постраждали діти, а поліцейський на межі смерті: з’явилися фото з місця ДТП під Одесою
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П’ятеро людей отримали травми різного ступеня важкості.
Під Одесою, неподалік села Сичавка, поліцейський кросовер Renault вилетів з дороги та перекинувся після зіткнення з легковиком "Міцубісі", що рухався на зустріч.
Деталями події поділилося видання "Новини N".
За його інформацією, поліцейські намагалися когось зупинити, через що виїхали на зустрічну смугу, де і сталося лобове зіткнення з іншим автомобілем.
Відомо, що в "Міцубісі" знаходилася жінка та двоє дітей 2-х та 4-х років. Їх забрали з місця події свідки ДТП.
Видання пише, що вони постраждали, проте про серйозність їхніх травм не повідомляється.
У поліцейському кросовері перебували двоє правоохоронців. Стан водія оцінили як важкий.
Також повідомляється, що травм зазнала ще одна патрульна, яка знаходилася на пасажирському сидінні.
Обох правоохоронців забрала з місця "швидка допомога".
На місці працюють рятувальники та інші поліцейські.
Як повідомлялося раніше, у Києві на бульварі Дружби народів легковик Mazda на великій швидкості залетів під вантажівку. Попри досить серйозні ушкодження, водій та пасажир легковика ушкоджень дивом уникли.
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