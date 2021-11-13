Водій народився в сорочці: вночі у Києві легковик "влетів" під вантажівку (фото)
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У салоні Mazda були іноземці
У Києві ніч із 12 на 13 листопада не обійшлася без дорожньо-транспортних пригод. Так, на бульварі Дружби народів неподалік автозаправної станції легковик на всій швидкості влетів у вантажівку.
Подробиці повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
Відомо, що винуватцем автокатастрофи заздалегідь вважається водій легкового авто Mazda. Саме він врізався у вантажівку, поки та стояла на червоному сигналі світлофора.
Очевидці стверджують, що легковик летів із величезною швидкістю. Саме це "допомогло" йому частково "пролізти" під вантажівку під час зіткнення.
Варто зазначити, що в салоні Mazda було двоє людей — водій і його друг, обидва іноземці. Їм дивом вдалося вижити. Обох чоловіків направили до лікарні, щоб ті пройшли всі тести на наявність алкоголю та наркотиків у крові. Підозрюється, що саме речовини могли стати справжньою причиною аварії.
Водій вантажівки не постраждав, лише відчув сильний удар при зіткненні. Із машин найбільше "каліцтв" отримала, звичайно, Mazda — передня частина авто була зім’ята через попадання під днище вантажівки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про моторошну автоаварію, що сталася неподалік Дніпра — там автомобіль буквально нанизало на відбійник шосе.
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