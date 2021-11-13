Водій народився в сорочці: вночі у Києві легковик "влетів" під вантажівку (фото)

У салоні Mazda були іноземці

У Києві ніч із 12 на 13 листопада не обійшлася без дорожньо-транспортних пригод. Так, на бульварі Дружби народів неподалік автозаправної станції легковик на всій швидкості влетів у вантажівку.

Подробиці повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Відомо, що винуватцем автокатастрофи заздалегідь вважається водій легкового авто Mazda. Саме він врізався у вантажівку, поки та стояла на червоному сигналі світлофора.

Аварія сталася на світлофорі

Легковик влетів досить глибоко

Очевидці стверджують, що легковик летів із величезною швидкістю. Саме це "допомогло" йому частково "пролізти" під вантажівку під час зіткнення.

Заїзд вийшов капітальним

Машина сильно постраждала

Варто зазначити, що в салоні Mazda було двоє людей — водій і його друг, обидва іноземці. Їм дивом вдалося вижити. Обох чоловіків направили до лікарні, щоб ті пройшли всі тести на наявність алкоголю та наркотиків у крові. Підозрюється, що саме речовини могли стати справжньою причиною аварії.

Mazda фактично стала "новими колесами" для вантажівки

Водій вантажівки не постраждав, лише відчув сильний удар при зіткненні. Із машин найбільше "каліцтв" отримала, звичайно, Mazda — передня частина авто була зім’ята через попадання під днище вантажівки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про моторошну автоаварію, що сталася неподалік Дніпра — там автомобіль буквально нанизало на відбійник шосе.