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Шматки авто розкидало трасою: під Дніпром "Волгу" нанизало на відбійник (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Наслідки ДТП для автомобіля. Новина оновлена 12 листопада 2021, 15:14
Наслідки ДТП для автомобіля.

ДТП сталося вранці у п’ятницю.

Під Дніпром водій "Волги" не впорався з керуванням та вилетів з дороги. Внаслідок надзвичайної події машина протаранила огорожу, водій потрапив до лікарні.

Про це повідомляє портал "Інформатор".

НП сталася на трасі між Дніпром та Кривим Рогом на ділянці поблизу обласного центру.

Відбійник "увійшов" в авто
Відбійник "увійшов" в авто
Волга протаранила огорожу
Волга протаранила огорожу
На трасі "Дніпро-Кривий Ріг" водій не впорався з "Волгою"
На трасі "Дніпро-Кривий Ріг" водій не впорався з "Волгою"

Як повідомляє видання, аварія сталася близько 7-ї ранку 12 листопада біля повороту на Сухачівку (назва району в західній частині Дніпра, — ред). Водій віддалявся від Дніпра, коли через невідомі причини втратив контроль над автомобілем і той врізався в бар’єрну огорожу.

Лобове скло вибило при ударі
Лобове скло вибило при ударі
Капот автомобіля зім’яло відбійником
Капот автомобіля зім’яло відбійником
Водія забрали до лікарні
Водія забрали до лікарні

Удар був такої сили, що капот автомобіля зім’яло, а деталі легковика розкидало по окрузі.

Від сили удару відбійник зігнувся
Від сили удару відбійник зігнувся

Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові сталася ДТП, в якій постраждали два підлітки — водій протягнув одного з них машиною кілька метрів. Діти переходили дорогу на зелене світло світлофора. У тому ж місці кілька годин потому жінка-водій травмувала патрульного, який охороняв місце попередньої ДТП.

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